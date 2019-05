Beheerde vermogens in de lift bij Delen en Bank J. Van Breda

2018 eindigde wat in mineur voor beide Antwerpse banken. De dalende beurskoersen wogen zwaarder door de komst van nieuwe klanten, waardoor de vermogens onder beheer zakten. Maar dankzij de beursremonte in het eerste kwartaal van dit jaar lijkt die dip alweer vergeten.

Bij Delen Private Bank steeg het beheerde vermogen van klanten op de Belgische markt van 27,7 miljard euro eind vorig jaar naar 29,7 miljard euro eind maart. Inclusief de Britse en Nederlandse activiteiten (respectievelijk JM Finn en Oyens & Van Eeghen) staat de teller op 40,9 miljard euro, of 3,1 miljard meer dan drie maanden eerder.

Nieuwe topman

Delen, dat kantoren heeft in het hele land, kreeg recentelijk een nieuwe topman. René Havaux volgde eind maart Paul De Winter op als CEO. Het gaat niet om een radicale koerswijziging, want beiden werken al bijna twintig jaar samen. Pater familias Jacques Delen is nog steeds voorzitter van de raad van bestuur.