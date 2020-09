Beleggers zijn scandalitis in de banksector beu

Zowat alle Europese bankaandelen gingen maandag de dieperik in nu de gelekte FinCEN files in de verf zetten hoe hardleers de sector is in de strijd tegen witwassen. ‘Je zou bijna medelijden krijgen met de nieuwe CEO van ING.’

Door de lage rente, oplopende kredietverliezen en weggevallen dividenden behoorden banken al niet tot de populairste jongens van de klas op de Europese beurzen. Maar nu uit nieuwe gelekte documenten van de Amerikaanse witwascel - het Financial Crimes Enforcement Network of FinCEN - blijkt dat de sector tussen 1999 en 2017 zeker 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen bleef verwerken, was maandag het hek helemaal van de dam.

Beleggers gooiden hun bankaandelen en masse buiten. De Stoxx600-bankenindex, de beurskorf met de belangrijkste bankaandelen van de eurozone, kreeg een optater van 5,7 procent. Het was de grootste klap die de bankenindex te verwerken kreeg sinds eind juli.

Schrik voor strengere aanpak

De grootste verliezers waren Deutsche Bank (-8%), het Franse Natixis (-7,6%) en vooral ING. De Nederlandse bank verloor 9,5 procent en beleefde haar slechtste dag sinds midden maart.

Beleggers gooiden hun bankaandelen de deur uit omdat ze vrezen dat overheden en toezichthouders de sector strakker aan de ketting houden na de publicatie van de FinCEN Files.

-9,5 procent ING verloor maandag 9,5 procent op de beurs en beleefde zo de slechtste beursdag sinds midden maart.

Na meerdere schandalen moesten tal van banken de voorbije jaren al fikse boetes ophoesten en investeren in strengere witwascontroles. Maar uit de documenten die het voorbije weekend uitlekten valt af te leiden dat veel instellingen hardleers zijn, ondanks de soms torenhoge boetes.

Zo maakte het Britse HSBC mogelijk dat fradeurs de opbrengsten van een piramidespel tussen 2013 en 2014 konden nog twee jaar konden doorsluizen van de VS naar Hongkong. Dat gebeurde kort nadat dat bank in de Verenigde Staten een boete van 1,9 miljard dollar had moeten ophoesten omdat het witwaspraktijken door de vingers had gezien. Voor beleggers was het duidelijk de aantijging te veel: zij stuurden het aandeel HSBC in de loop van de dag zelfs naar het laagste peil in meer dan 20 jaar tijd.

Poolse zorgen voor ING

Dichter bij huis blijkt ING een opvallende rol te spelen in de FinCEN Files. Uit de gelekte documenten blijkt dat de Poolse dochter van ING klanten heeft geholpen om honderden miljoenen weg te sluizen uit Rusland. Via mirror trading, waarbij gelijktijdig effecten in de ene valuta worden gekocht en verkocht in een andere munteenheid, zou de Poolse dochter 675 miljoen euro hebben verscheept naar Danske Bank in Estland. Mirror trading is op zich niet illegaal, maar banken moeten dan wel zeer strenge antiwitwasrichtlijnen naleven. De feiten zouden dateren van 2014, maar zijn nu pas aan het licht gekomen.

675 miljoen Via 'mirror trading' zou ING's Poolse dochter 675 miljoen euro hebben verscheept naar Danske Bank in Estland.

De onthullingen zijn bijzonder pijnlijk voor ING. Net twee jaar geleden moest de grootste bank van Nederland al 775 miljoen euro op tafel leggen om niet vervolgd te worden in vier witwaszaken. Volgens het Nederlandse gerecht had ING jarenlang te weinig ondernomen om verdachte constructies of geldstromen onder de loep te nemen.

Net als je denkt dat een pagina werd omgedraaid, duikt een witwasdossier op. Na Nederland en Italië is het dit keer dus de beurt aan Polen.’ Jason Kalamboussis bankenanalist KBC Securities

Als gevolg van de Nederlandse schikking namen toezichthouders ING ook elders in het vizier. Zo kan de bank pas sinds vorige week weer zakendoen in Italië. Rome had de bank begin vorig jaar aan de ketting gelegd omdat ze volgens de toezichthouders te slordig omsprong met de antiwitwasregels.

In België kreeg ING vorig jaar eveneens een boete opgelegd door de Nationale Bank wegens inbreuken op de antiwitwaswetgeving. Sinds vorig jaar is KYC of ‘Know Your Customer’, de wettelijke verplichting voor banken om hun klanten en de herkomst van hun geld goed te kennen, prioriteit bij ING in België. Liefst 2.500 mensen zijn sinds vorig jaar alle klantendossiers minutieus aan het uitspitten en roepen klanten op ontbrekende gegevens aan te brengen.

Nieuwe CEO

Dat de FinCEN Files net nu uitkomen, is dus behoorlijk gênant. Zeker omdat ING- CEO Steven van Rijswijk, die eerder dit jaar de fakkel overnam van Ralph Hamers, net de man is die als hoofd risicobeheer de controlemechanismen bij de bank fors heeft opgelapt.