Belfius: 'Corona-impact minder erg dan gevreesd'

Door het aanleggen van 393 miljoen euro extra kredietprovisies decimeerde de winst van Belfius in de eerste jaarhelft. CEO Marc Raisière is echter niet negatief. 'We zijn sterk genoeg om de impact nu in een keer te verwerken.'

Een opmerkelijke vaststelling in de cijfers van Belfius. Op de zicht- en spaarrekeningen van particuliere klanten en zelfstandigen kwam er 11 procent bij, goed voor een aangroei van 6,7 miljard euro. 'Klanten waren bang door de crisis en hebben meer gespaard. We hebben wel meer transacties gezien op de beurzen, maar absoluut niet in verhouding met het spaargeld dat klanten extra opzij hebben gezet', zegt CEO Marc Raisière.

Het spaargedrag is een tweesnijdend zwaard voor de banken. Er zijn meer mogelijkheden voor beleggingen, maar aarzelende consumenten wegen op de economie en dus ook op de massa's kredieten die banken hebben uitstaan aan bedrijven. Raisière: 'In juni was de consumptie sterk, maar in juli stabiliseerde ze weer. De commerce draait goed aan de kust en in de Ardennen, maar in de steden is het moeilijker. We zullen moeten kijken hoe het in september gaat.'

Maar Raisière wil niet te negatief zijn. 'Het is minder erg dan we hadden verwacht. In het begin vreesden we dat de crisis bij ons tot 1 miljard euro aan risicokosten zou leiden. Nu gaan we uit van ruim 450 miljoen euro voor het hele jaar.'

450 miljoen Kredietprovisies Belfius boekte in de eerste jaarhelft 393 miljoen euro aan kredietprovisies en rekent voor heel het jaar op 450 miljoen euro.

Hoe komt de staatsbank aan dat cijfer? Belfius rekent op een klap van 10 tot 11 procent voor de Belgische economie dit jaar en een herstel met met 8 procent volgend jaar. Die cijfers houden geen rekening met een nieuwe zware virusgolf en tweede lockdown.

De teams van financieel directeur Johan Vankelecom en risicodirecteur Marianne Collin gingen dat scenario indachtig met de kam door de kredietportefeuille. 'Een groot deel van de kredieten is lijn per lijn bekeken en we hebben persoonlijk contact gehad met vele bedrijven', zegt Raisière.

Er waren bedrijven waarin Belfius geen toekomst meer ziet. Voor die failliete of gedoemde bedrijven werd 81 miljoen euro opzijgezet om de kredietverliezen op te vangen. De totale provisies voor slechte kredieten lopen op tot 393 miljoen euro. Dat cijfer valt relatief mee, vindt Raisière. 'We hebben een gediversifieerde portefeuille met veel overheden en ziekenhuizen die niet failliet zullen gaan. Horeca en evenementenbedrijven maken slechts 2,5 procent van de portefeuille uit.'

Toch zijn de provisies 13 keer groter dan de 30 miljoen risicokosten in het 'normale' eerste semester van 2019. Belfius rekent voor het tweede semester ook op 'normale' kredietprovisies, zodat ze voor heel 2020 op zowat 450 miljoen euro uitkomen. 'We zijn sterk genoeg om die impact in één keer te verwerken', zegt Raisière. 'We denken dat we de crisis ook goed kunnen begeleiden: in de eerste jaarhelft hebben we voor 9,3 miljard euro aan nieuwe kredieten toegekend.'

Verzekeringen

De risicokosten leidden ertoe dat de halfjaarwinst net niet in het rood dook. Die zakte van 304 miljoen euro naar 21 miljoen euro. De diversificatie wierp vruchten af: de groei in beleggingen en schadeverzekeringen maakte dat de inkomsten met slechts 2 procent daalden tot 1,13 miljard euro.

Raisière hoopt ook in 2021 de inkomsten en de winst op niveau te kunnen houden. 'We hebben dit jaar de personeelskosten kunnen beperken door investeringen in automatisatie We moeten ook niet aan een sociaal plan denken. Tegen 2025 verlaten zo'n 800 mensen de bank omdat ze de pensioenleeftijd bereiken. Door vervangingen te beperken realiseren we al een besparing.'