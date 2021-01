Belfius-baas Raisière vier jaar langer aan boord

Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist het contract van Marc Raisière als topman van Belfius met vier jaar te verlengen. Tegelijk is groen licht gegeven voor de benoeming van de voormalige zakenadvocaat Chris Sunt als voorzitter.

Raisière staat sinds 2014 aan het hoofd van Belfius en zijn mandaat als CEO zou in mei verlopen. Het kernkabinet van de federale regering heeft nu besloten dat mandaat met vier jaar te verlengen.

Ook het bestuursmandaat van Diane Rosen-Zygas werd met vier jaar verlengd. Rosen-Zygas is de financiële topvrouw bij het bouwbedrijf BAM in België en deed jaren ervaring op in corporate banking bij BBL en zijn opvolger ING.