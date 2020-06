'Belfius beleeft zijn Lord of the Rings-moment'...

De verrassende samenwerking tussen Belfius en Proximus zet nog eens in de verf hoe koortsachtig banken vat proberen te krijgen op de data van hun klanten en nieuwe inkomstenbronnen proberen aan te boren. ‘Over een jaar of twee sluiten banken ook over de landsgrenzen heen zulke allianties.’

Een eigen mobiele bank, disruptieve ecosystemen, digitale platformen, innovatieve aanbiedingen. Het persbericht dat Belfius en Proximus vrijdag uitstuurden over hun strategische samenwerking scoort hoog in een buzzwordbingo in de financiële sector.

Begin volgend jaar brengen Belfius en Proximus samen een nieuwe mobiele bank op de markt die de strijd moet aangaan met snel groeiende digitale bankenbestormers zoals het Duitse N26 of het Britse Revolut. Tegelijk krijgen de Belfius-klanten dankzij de strategische samenwerking een telecomaanbod op maat, beloofde de bank vrijdag.

Schermvullende weergave Belfius-CEO Marc Raisière en Proximus-topman Guillaume Boutin noemen hun samenwerking een Europese primeur. ©Photo News

Volgens Belfius-topman Marc Rasière, immer de enthousiaste marketeer, is de deal die Proximus en Belfius vrijdag aankondigden een Europese primeur. ‘Dat soort uitlatingen laat ik maar best voor de rekening van Raisière’, zegt Bjorn Cumps, professor financiële innovatie aan de Vlerick Business School. ‘Maar dat twee spelers van dit formaat zo’n verregaande strategische samenwerking aankondigen zie je natuurlijk niet elke dag. Het moet echt op het hoogste niveau klikken vooraleer zoiets lukt.’

Open banking

Het is zoals in ‘Lord of the Rings’. Daar gaat het over ‘Eén ring om allen te regeren’. Bij Belfius en andere grootbanken mag je die ring vervangen door een app. Bjorn Cumps Professor Vlerick Business School

Enkele jaren geleden was het nagenoeg ondenkbaar dat je voor iets anders dan een woonkrediet, spaarrekening of belegging aanklopte bij je huisbank. Intussen lijkt zowat iedere groep wel een extra service aan te bieden: BNP Paribas Fortis werkt samen met Touring mobiliteitsoplossingen uit, KBC maakt het mogelijk treintickets en parkeerplaatsen te betalen met de app,

Vanwaar die openheid? ‘

De invoering van PSD2, de nieuwe Europese betaalwet die ook niet-financiële spelers onder voorwaarden toegang geeft tot betaalgegevens van klanten, was een belangrijke katalysator voor die trend van ‘open banking’’, zegt Cumps. ‘Het deed banken plots beseffen dat hun klanten niet louter geïnteresseerd zijn in woonkredieten en betaaldiensten. Om daar beter op in te spelen, gaan banken nu op zoek naar externe partners.'

Meer volumes nodig

Tegelijk zet de ultralage rente het traditionele verdienmodel van de banken onder druk. ‘Omdat de marges zo zwaar onder druk staan, zoeken banken manieren om hun volumes te vergroten en proberen ze nieuwe inkomsten aan te boren. Dat proberen ze te doen door grote platformen uit te bouwen waar ze andere diensten aan kunnen koppelen. Op die manier kunnen ze klanten beter aan zich binden en krijgen ze ook meer data ter beschikking over wat die klant wil. Het is zoals in ‘Lord of the Rings’. Daar gaat het over ‘Eén ring om allen te regeren’. Bij Belfius en andere grootbanken mag je die ring vervangen door een app.’