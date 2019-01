Belfius brengt 35 miljoen in het laatje bij Arco

De bank-verzekeraar kocht de aandelen van Arco in Auxipar, een Arco-onderdeel dat niet in vereffening is, voor 35 miljoen euro. Op een haar na zijn alle Arco-activa nu verkocht.

Dexia sleepte in het najaar van 2011 de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcoplus, Arcofin en Arcosyn mee in zijn val. De vier vennootschappen gingen kort nadien in vereffening. Sindsdien maakten de vereffenaars - Ludo Foqué (voorzitter van het college van vereffenaars), Francine Swiggers en Marc Tinant (allebei ex-Arco) - hun activa te gelde.

Het vereffeningsparcours is bijna ten einde. Uit de vereffeningsverslagen van de betrokken vennootschappen blijkt dat ze met de verkoop van hun aandelen Auxipar, een Arco-onderdeel dat niet in vereffening is, aan medeaandeelhouder Belfius 35 miljoen euro opstreken. Lees: het spaarpotje van de Arco-coöperanten is ietsje groter.

180 miljoen Meerwaardes De vereffenaars realiseerden sinds 2011 een totale meerwaarde van 180 miljoen euro op de verkoop van de Arco-activa.

Auxipar is een strategische speler met een reeks energiebelangen in portefeuille. Voor de volledige verkoop aan Belfius omvatte die onder meer de netwerkbeheerder Elia, de Vlaamse Energieholding (VEH) en Socofe (een indirecte aandeelhouder van Elia). Auxipar baat ook apotheekketens uit zoals De Lindeboom in Vlaanderen en EPC in Wallonië.

'We hebben sinds 2011 ongeveer 600 miljoen aan activa verkocht met een meerwaarde van zo'n 180 miljoen euro tegenover de waarde van de activa bij het begin van de vereffening', zegt Ludo Foqué. Dat bedrag omvat de meerwaarde op de verkoop van participaties en het te gelde maken van obligaties, maar ook de dividenden op die participaties en de rente die de obligaties opbrachten voordat ze werden verkocht.

Boete

Na alle interne verrekeningen blijft zeven jaar na de vereffening nog ongeveer 200 miljoen euro over. Maar op dat bedrag moeten de Arco-coöperanten niet rekenen. Arco moet nog een boete van bijna 150 miljoen euro betalen, opgelegd door de Europese Commissie wegens illegale staatssteun door de overheidswaarborg voor de coöperanten. De Arco-vennootschappen moeten dat bedrag aan de Belgische staat overmaken.

De enige activa die de vereffenaars nog kunnen verkopen, zijn aandelen ING (6.511 stuks), GBL (6.119) en Dexia (141.636). Die laatste zijn evenwel zo goed als niets waard.