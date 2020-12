Belfius draagt Sunt voor als voorzitter

De voormalige zakenadvocaat Chris Sunt (65) volgt Jos Clijsters op als Belfius-voorzitter. Dat vernam De Tijd. Het benoemingscomité van de staatsbank moet eerstdaags zijn naam naar voren schuiven en ook het kernkabinet moet zich over de kandidaat buigen.

De bank kiest met Sunt voor continuïteit. De ex-vennoot van het advocatenkantoor Freshfields is sinds 2012 bestuurder bij Belfius. Hij werd op voorstel van de Vlaamse liberalen benoemd. Als hij de screening van de toezichthouders doorstaat, zal hij een mandaat van vier jaar opnemen. Daarna dreigt de leeftijdslimiet van 70 jaar. Zijn benoeming zet een punt achter de lange onzekerheid over het voorzitterschap. Filip Dierckx leek de job bijna vast te hebben, maar hij beet twee keer in het zand omdat werd getwijfeld of hij de screening van de toezichthouders zou doorstaan.

Benoemingspuzzel

Sunts benoeming staat los van de benoemingspuzzel die premier Alexander De Croo voorbereidt. Omdat België lang geen volwaardige regering had, is die aanzienlijk: bij de overheidsbedrijven staan 74 mandaten open, berekende De Tijd. Voor andere diensten komen daar nog een honderdtal bij. De benoemingscarrousel zou pas na Nieuwjaar op gang komen, valt in de meerderheid te horen.