Belfius en KBC scoren digitale onderscheiding

De apps van twee Belgische banken kunnen de concurrentie aan met die van de neobanken, concludeert het onderzoeksbureau D-Rating in een nieuwe studie.

Door corona zagen banken als het Britse HSBC hun inkomsten zwaar terugvallen, terwijl het Spaanse CaixaBank of het Scandinavische Nordea de omzet toch op peil kon houden. Een van de verklaringen is het verschil in de app en de andere digitale kanalen.

HSBC scoort het slechtst van alle grote Britse banken. La Caixa en Nordea daarentegen behoren bij de beste van hun thuismarkt, staat in een digitaal rapport van D-Rating. Het digitale aanbod is een groot competitief voordeel geworden, zeker nu de toegang tot de fysieke kantoren bemoeilijkt is.

De traditionele netwerkbanken in Europa scoren erg divers. Bij sommige is het alleen mogelijk een rekening te consulteren. Bij andere zijn heel wat processen zoals het openen van een rekening volledig digitaal, zonder dat er een brief, telefoon of bezoek aan een agentschap aan te pas komt.

In ons land scoren Belfius en KBC de beste punten: hun digitaal aanbod is zowel efficiënt als rijk. BNP Paribas Fortis heeft een prima aanbod, maar scoort minder op efficiëntie. Voor Keytrade Bank is het net andersom. ING België scoort middelmatig op beide punten.

Verwonderlijk zijn die scores niet. KBC en Belfius zitten al enkele jaren in een race om de beste app met de meeste toeters en bellen. KBC pionierde onlangs zelfs met voetbalbeelden.