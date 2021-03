Belfius en Proximus maken van bankrekening menu à la carte

Onder de merknaam Beats test Belfius vanaf morgen nieuwe rekeningformules uit waarmee klanten ook telecomdiensten op maat kunnen krijgen. Dat is meteen het eerste concrete resultaat van de verregaande samenwerking die de bank negen maanden geleden aankondigde met het telecombedrijf Proximus.

Belfius en Proximus sloten in juni een verstandshuwelijk om een dam op te werpen tegen de komst van grote techbedrijven en nieuwe mobiele concurrenten in de banksector. Belfius engageerde zich om een volledig digitaal bankaanbod aan te bieden voor Proximus. Die internetbank, die de naam ‘Banx’ meekrijgt, wordt eind september gelanceerd.

Tegelijk beloofde Proximus dat het internet-, digitale tv- en mobieletelefonieabonnementen op maat van Belfius-klanten zou ontwikkelen. Rond dat deel van de samenwerking start Belfius nu de eerste tests onder de merknaam ‘Beats’.

Als die tests goed uitdraaien, moet Beats de bestaande rekeningformules bij de bank vervangen, zegt Olivier Onclin, die aan het hoofd staat van de retailtak van de bank.

Zoals nagenoeg iedere bank biedt Belfius klanten vandaag rekeningpakketten aan waaraan een vast aantal bankdiensten is gekoppeld die voor iedereen dezelfde zijn. Het is de bedoeling dat die pakketten worden vervangen door ‘Beats’-formules waarin het klassieke Belfius-aanbod wordt gekoppeld aan dat van Proximus.

Geen prijsverhogingen

Concreet biedt Belfius drie pakketten aan met bankdiensten en drie formules met de nieuwe telecomservices die Proximus uitwerkte. Klanten zullen à la carte kunnen kiezen welke diensten uit dat aanbod ze willen hebben en welke ze links laten liggen.

‘We stellen de klanten vooraf een aantal vragen over wat ze belangrijk vinden en stellen op basis van hun antwoorden een pakket samen voor hen', legt Onclin uit. ‘Maar we laten de uiteindelijke keuze natuurlijk aan de klant. Iemand die een passie heeft voor reizen kan bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde kredietkaart, terwijl een gezin allicht de voorkeur geeft aan een Proximus-abonnement dat een hoger dataverbruik mogelijk maakt. Maar klanten kunnen voor alle duidelijkheid ook nog altijd blijven kiezen voor een afzonderlijk bankpakket, zonder de telecomdiensten.’

‘Hoeveel die abonnementen zullen kosten, maken we voorlopig nog niet bekend', stelt Onclin. ‘Maar wie nu al klant is, moet zich niet aan prijsverhogingen verwachten voor de service die hij of zij al krijgt.’

Goede doelen

Opvallend: klanten die kiezen voor de Beats-formules ondersteunen indirect ook een goed doel. Voor iedere nieuwe klant engageert Belfius zich om extra steun over te maken aan het Antikankerfonds, de Rodeneuzendag, Viva for Life of Airscan, een Brusselse klimaatexpert die de luchtkwaliteit in scholen meet. De klanten bepalen aan welk project Belfius in hun naam steun verleent.

Ook onze agenten zien dit als een toegevoegde waarde voor hun klanten. We verkopen ook geen koekjes, hè. Olivier Onclin Directeur Retail Belfius

De bank rolt het nieuwe concept vanaf morgen uit in een aantal pilootkantoren. Vanaf zes april zal ‘Beats’ - er is geen link met de gelijknamige hoofdtelefoons van hiphoplegende Dr. Dre, benadrukt Onclin - in alle agentschappen beschikbaar zijn voor bepaalde klantendoelgroepen. Vanaf dit najaar kunnen klanten ook digitaal intekenen.