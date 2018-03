Belfius gaat Arco-coöperanten binnenkort 'informeren'

De bank Belfius gaat binnenkort de coöperanten van Arco die ook klant bij haar zijn, ‘informeren’ naar aanleiding van de definitieve vernietiging van de garantie die de staat voor hen uitdokterde. Dat vernam De Tijd. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij hun Arco-aandelen zullen worden afgewaardeerd.

In de Wetstraat is er nog steeds geen witte rook over de eventuele beursgang van Belfius en de politiek daaraan gekoppelde vergoeding voor de 781.000 Arco-coöperanten. Die zagen hun geld in 2011 geblokkeerd worden door de val van Dexia en de vereffening van een groot deel van Arco.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen manoeuvres aan de gang zijn achter de schermen. Zo legt het juridisch advieskantoor Deminor, dat meer dan 2.000 coöperanten bijstaat, Belfius (ex-Dexia Bank België) het vuur aan de schenen rond de waarde van de Arco-aandelen.

Die staan nog steeds geboekt aan hun nominale waarde, terwijl ze intussen (zo goed als) niets meer waard zijn. Deminor vindt dan ook dat de bank een afwaardering moet doorvoeren.

De kwestie kwam onder meer weer in de actualiteit omdat de Raad van State begin deze maand de in 2011 geactiveerde Arco-staatswaarborg vernietigde. Dat gebeurde in uitvoering van arresten van het EU-Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof.

Nooit bestaan

Daardoor is de staatswaarborg enkel nog goed voor de geschiedenisboeken. Door het arrest wordt ‘de wettelijke garantiestelling uit het rechtsverkeer verwijderd en wordt deze geacht nooit te hebben bestaan’, zoals de vereffenaars van Arco melden op de website van de organisatie.

Belfius leek geen gehoor te geven aan de oproep van Deminor dat ook financieeltoezichthouder FSMA inschakelde om zijn eis kracht bij te zetten. Nu lijkt er toch schot te komen in de zaak. De Tijd vernam immers dat Belfius naar aanleiding van het arrest van de Raad van State de klanten-coöperanten van de bank binnenkort ‘op een correcte manier zal informeren’.

Het is niet bekend om welke informatie het zal gaan, maar het valt niet uit te sluiten dat de Arco-aandelen zullen worden afgewaardeerd. Dat kan de coöperanten met de neus op de feiten drukken. De timing is ook niet duidelijk. Volgens onze gegevens is de bank de communicatie volop aan het voorbereiden, maar dat is niet zo eenvoudig omdat het een aanpassing vergt van de informaticasystemen van de instelling. Dat wijst op een mogelijke afboeking.

'De kwestie wordt bij Belfius prioritair behandeld', zegt een bron. Dat is niet verwonderlijk: het kan het pad voor de beursgang helpen effenen.

Op naam

Tevoren was er sprake van Arco-aandelenrekeningen bij Belfius maar die effectenrekeningen blijken er niet te zijn. De aandelen in kwestie staan volgens onze informatie op naam en zijn ingeschreven in een aandelenregister.

Dat maakt ook dat de nieuwe MiFID II-reglementering, die een verplichting inhoudt om de Arco-effecten zo goed mogelijk te waarderen, hier niet van toepassing is. Met andere woorden: Belfius is niet verplicht zich te buigen over de waardering van de Arco's. Toch neemt de bank zich dus voor de Arco-coöperanten onder zijn klanten binnenkort te informeren over de kwestie.

400 miljoen

Belfius geeft geen commentaar over de zaak. Ook niet over het nieuws van eerder deze week dat het financieel in staat is 400 miljoen euro vrij te maken in de vorm van een superdividend voor de staat. Dat geld kan dan worden gebruikt om eventueel de coöperanten te vergoeden, als onderdeel van een plan B voor de staatwaarborg.

Het is wel twijfelachtig of dat voor Europa door de beugel kan, wegens mogelijke ongeoorloofde staatssteun zoals ook de staatsgarantie werd bestempeld. De vraag dringt zich dan ook op of Belfius dat geld niet beter rechtstreeks naar de coöperanten zou laten vloeien.