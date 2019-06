Belfius gaat de jeugd van Anderlecht sponsoren

Voet tussen de deur

Probeert Belfius een voet tussen de deur te krijgen bij paars-wit? 'Nee, we willen geen steek uitdelen aan BNP Paribas Fortis', zegt de woordvoerster van Belfius. 'Het gaat om twee verschillende dossiers. We willen als sponsor vooral de jeugdwerking ondersteunen in het voetbal. We doen dat al in Vlaanderen via een deal met Club Brugge en in Wallonië via Charleroi. Met het contract met RSCA komt daar nu Brussel bij. We zijn alleen hoofdsponsor van de nationale hockeyteams. Als hoofdsponsor in het voetbal hebben we al jaren afgehaakt.'