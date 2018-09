Belfius hertekent directie grondig

Inkrimping

Eerste vrouw

Nog een verandering is dat Eric Hermann, de risicodirecteur, wordt vervangen door Marianne Collin. Die benoeming is wel nog afhankelijk van de goedkeuring door de Europese Centrale Bank. Zij wordt de eerste vrouw in het directiecomité van Belfius. Voor de voorlopers van de bank is dat echter geen nieuwigheid: het Gemeentekrediet had al een vrouwelijke topmanager. Hermann wordt vanaf 1 januari risk counselor voor Belfius.