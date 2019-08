Belfius betaalt overheid interim-dividend van 100 miljoen euro

De staatsbank zag haar nettowinst in de eerste jaarhelft met 9 procent slinken, maar ziet ruimte genoeg om de overheid al een interim-dividend van 100 miljoen euro uit te keren.

Daarmee heeft de overheid nu al meer dan 1 miljard euro aan dividenden ontvangen sinds ze na de implosie van Dexia in 2011 de controle nam over de Belgische bankactiviteiten. België legde 4 miljard euro op tafel voor wat later Belfius zou worden, en ziet daar nu dus al een vierde van terugvloeien.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden – de rente blijft onder druk en de escalerende handelsoorlog jaagt beleggers de stuipen op het lijf – heeft Belfius naar eigen zeggen een sterke eerste jaarhelft achter de rug. De bank zag haar nettowinst weliswaar met 9 procent zakken naar 304 miljoen euro.

Meer onderliggende winst

Die terugval is volgens de bank te wijten aan het feit dat de resultaten in de eerste helft van vorig jaar werden opgekrikt door een aantal uitzonderlijke elementen. Belfius boekte toen een meerwaarde op de verkoop van zijn portefeuille Italiaanse staatsobligaties en de verkoop van zijn belang in de luchthaven van Luik.

Nooit eerder werden in een jaarhelft zoveel langetermijnfinancieringen aan de Belgische economie verleend. Belfius

Als die uitzonderlijke elementen er worden uitgefilterd, komt de winst uit op 414 miljoen euro, 1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.