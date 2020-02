Belfius keert kwart miljard dividend uit

Iets meer winst

Hoewel de bank meer geld opzij moest zetten voor slechte kredieten, slaagde Belfius er vorig jaar in zijn nettowinst verder op te krikken. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden gingen ook de rente-inkomsten de hoogte in.

Over heel 2019 boekte de staatsbank een nettowinst van 667 miljoen euro, 3 procent dan een jaar eerder. De winst voor belastingen ging met 6 procent de hoogte in naar 918 miljoen euro.

Tegelijk blijft Belfius groeien in beleggingsdiensten en ook de verzekeringstak trekt meer klanten aan. Die diversificatie is belangriijk omdat banken hun inkomstenmodel steeds meer onder druk zien door de aanhoudend lage rente. Toch is Belfius er vorig jaar in geslaagd om zijn rente-inkomsten op peil te houden. Meer zelfs: die inkomsten stegen in 2019 met 3 procent.