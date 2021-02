Belfius keert overheid beperkt dividend van 77 miljoen euro uit

Door de beperkingen die de toezichthouder de sector in coronatijden oplegt, keert de staatsbank voorlopig een fors lager dividend uit over 2020. Al kan daar later dit jaar nog een extra schijf van 130 miljoen euro bijkomen als de Europese Centrale Bank dat toelaat.

Omdat Frankfurt wil dat de banken van de eurozone tijdens de coronacrisis hun cash opzijzetten om eventuele nieuwe schokken op te vangen, dringt de Europese Centrale Bank er bij de sector op aan bijzonder voorzichtig te zijn in zijn dividendbeleid. Er kan hooguit 15 procent van de nettowinst worden uitgekeerd als dividend, en bij Belfius komt dat overeen met 77 miljoen euro.

453 miljoen provisie voor 'slechte' kredieten Belfius zette vorig jaar 453 miljoen euro opzij om eventuele verliezen op niet of laattijdig terugbetaalde leningen op te kunnen vangen.

Al kan daar later dit jaar wel nog meer bijkomen, liet voorzitter Jos Clijsters verstaan, die later dit jaar na ruim tien jaar afzwaait bij de bank. De overheid, de enige aandeelhouder van Belfius, kan een bijkomende schijf van 130 miljoen euro ontvangen als de Europese Centrale Bank zich soepeler opstelt ten opzichte van de banken.

Een beslissing daarover wordt pas eind september verwacht. In het beste geval kan er vanuit Belfius dus 207 miljoen euro naar de overheid gaan, wat nog altijd een vijfde lager is dan de 261 miljoen euro die de overheid in 2019 kreeg van Belfius.

Eerder deze maand was al duidelijk geworden dat de Belgische overheid als belangrijkste aandeelhouder ook al zicht had op een dividend van 106 miljoen euro van de Franse bankgroep BNP Paribas. De federale regering kan trouwens ook rekenen op dividendinkomsten van het clearingbedrijf Euroclear en van de verzekeraar Ethias. Alles samen zou dat zeker ruim 222 miljoen euro moeten opleveren.

Provisies wegen op de cijfers

Over heel 2020 boekte Belfius een nettowinst van 532 miljoen euro, een vijfde minder dan een jaar eerder. Die terugval is uiteraard volledig te wijten aan de coronacrisis. De bank zette in totaal 453 miljoen euro opzij om eventuele verliezen op niet of laattijdig terugbetaalde kredieten op te kunnen vangen. Een van de grote probleemdossiers waar Belfius vorig jaar mee te maken had, was het faillissement van de kledingketen FNG.

532 miljoen nettowinst Belfius boekte in 2020 een nettowinst van 532 miljoen euro, een vijfde minder dan een jaar eerder.

Operationeel deed de groep het wel goed. Ondanks de historisch lage rentestanden wist Belfius zijn rente-inkomsten vorig jaar zelfs met 7 procent op te krikken, terwijl de inkomsten uit de commissies op de verkoop van beleggingsproducten met een tiende stegen. 'Belfius maakt geleidelijk aan de omslag van een bank voor spaarders naar een bank voor beleggers', klinkt het. Ook de verzekeringstak - een ander belangrijk wapen om andere dan rentegevoelige inkomstenbronnen aan te boren - zag de inkomsten met 5 procent stijgen.

Op langere termijn komt een beursgang waarschijnlijk weer op tafel. Jos Clijsters Afscheidnemend voorzitter Belfius.

Tijdens een online persconferentie kreeg Clijsters ook de vraag of hij de afgeblazen beursgang van de bank als een echec beschouwde in zijn carrière bij Belfius.

De staatsbank stoomde zich ruim twee jaar geleden klaar om naar de beurs te trekken, maar die operatie werd in extremis stopgezet. 'In de context van de huidige marktomstandigheden zijn we vandaag gelukkig dat dat toen niet is doorgegaan', zei Clijsters daarover. 'Al betekent dat geen afstel. Om te groeien heb je kapitaal nodig. Dat kan ofwel door minder kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders, of door de overheid die extra investeert. Maar je kan ook geld ophalen via andere financieringsbronnen, zoals de beurs. Op langere termijn komt een beursgang waarschijnlijk weer op tafel.'