Belfius klaar voor beursgang met sterke winstgroei

Staatsbank Belfius zegt dat het op koers zit voor een beursgang. 'Alle motoren draaien en we gaan vooruit op bijna alle segmenten', zegt voorzitter Jos Clijsters.

'We zijn verheugd dat de regering ons tijdens het Zomerakkoord gevraagd heeft om ons klaar te maken om naar de beurs te gaan. Dat hebben we gedaan, maar het is aan de regering om de finale beslissing te nemen of niet', verklaarde Belfius-voorzitter Jos Clijsters. 'Wij zijn rijp, maar ook de markt moet gaan. We zullen ook moeten afwachten of de markten goed zijn of niet'.

De cijfers zijn volgens de voorzitter goed. 'De motoren draaien en we gaan vooruit op bijna alle segmenten', zegt Clijsters.

Winstgroei

Dankzij een sterke groei van de verzekeringstak (+17 procent) zag Belfius de opbrengsten met 3,3 procent stijgen tot 1,17 miljard euro. De winst voor belastingen klom 6 procent hoger tot 473 miljoen euro.

Na belastingen was er een daling met 7 procent tot 335 miljoen euro. Dat is te wijten aan een forse toename van belastingen. De aanslagvoet steeg van 19 procent naar 29 procent door eenmalige elementen.

Nieuwe strategie

Voorzitter Jos Clijsters noemde deze 'goede cijfers' een gevolg van de nieuwe strategie die sinds 2013 in gang is gezet. Toen koos de voormalige Dexia Bank ervoor om zich om te vormen van een retailbank en financier van lokale besturen tot een geïntegreerde bank-verzekeraar.

De focus op de lokale besturen werd afgebouwd ten voordele van business banking, corporate banking, private banking en vermogensbeheer. 'We zijn nu actief in alle pijlers van de Belgische economie', zegt CEO Marc Raisière.

Door de aanhoudende lage rente staan de rente-inkomsten net als bij concurrenten onder druk. Dat werd vooral opgevangen door de verzekeringstak, die nu al goed is voor 44 procent van de groepswinst.

Dividend

'Belfius zal nog dit jaar een interimdividend van 100 miljoen euro uitkeren aan de Belgische staat. Kan er nog een extra dividend uitgekeerd worden aan de regering bij een beursgang? 'Om dezelfde kapitaalsratio's te behouden zou er ruim 400 miljoen euro extra kunnen uitgekeerd worden', klinkt het.

Arco

Over de Arco-regeling die de regering heeft uitgewerkt, hield Clijsters zich op de vlakte. In het Zomerakkoord besliste de regering een fonds van maximaal 550 miljoen euro op te richten om gedupeerde Arco-beleggers te compenseren. Daarnaast werd er gesproken over een commerciële geste van minimaal 50 miljoen euro door Belfius. Over het eerste luik - het fonds - wilde Clijsters geen commentaar geven. 'De regering onderhandelt daarover met Europa en ik wil die gesprekken niet verstoren.'