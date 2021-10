Belfius laat bankiers telecomabonnementen verkopen

De staatsbank Belfius wordt de grootste verkoper van telecombundels van Proximus. Op termijn wil Belfius nog meer niet-bancaire diensten verkopen via zijn nieuwe Beats-gamma.

Wie bij Belfius klant wil worden, krijgt voortaan ook meer persoonlijke vragen over zijn vrijetijdsbesteding, passies of televisiegebruik. Ook wie al klant is, krijgt via een app een vragenlijst of wordt door zijn bankier uitgenodigd om over niet-financiële zaken te praten. Die krijgt van de bank dan een concreet en individueel telecomaanbod van partner Proximus. Om dat mogelijk te maken heeft een groot deel van het personeel in de kantoren de voorbije maanden een opleiding gevolgd.

De verkoop van telecomproducten is een dienst waarmee Belfius, goed voor ruim 2,6 miljoen klanten, extra niet-bancaire inkomsten wil binnenhalen. De verkoop van telecombundels, waarvoor de bank een commissie krijgt van Proximus, is een opmerkelijke diversificatie in de financiële sector.

We willen retailbankieren opnieuw uitvinden, weg van de klassieke formules van bankpaketten. Olivier Onclin Directeur private, business & retail banking

De koerswijziging gaat gepaard met een nieuwe naam voor het productaanbod van Belfius: Beats. 'We willen retailbankieren opnieuw uitvinden, weg van de klassieke formules van bankpakketten', zegt Olivier Onclin, directielid van Belfius. 'Het gaat om een combinatie van bankproducten, verzekeringen, telecom en maatschappelijke impact.' Dat laatste bestaat erin dat elke klant een keuze kan maken uit enkele goede doelen waar Belfius per klant 1 euro aan schenkt.

Beats

Het bancaire aanbod van Belfius wordt ingekrompen naar drie formules (gratis, 5,50 en 7,50 euro per maand) met een aparte Beats-naam. Wie al klant is, moet tegen eind volgend jaar een keuze maken. Het bankaanbod kan worden uitgebreid met drie Proximus-formules: mobiel internet, wifi+tv of een totaalpakket van internet, vaste en mobiele telefonie. De prijs daarvan (26,99, 50,99 en 95,99 euro) zijn standaardtarieven van Proximus. Wie via Belfius intekent, krijgt er extra's bij, van extra mobiele data, een wifibooster tot Studio100 TV.

Of die extra's volstaan om klanten van Proximus of andere spelers te overtuigen om over te stappen naar Beats, zal moeten blijken. In de toekomst komen er nog promo's, klinkt het. Door bankproducten te gebruiken kunnen klanten ook nog extra telecomvoordelen verdienen, legt Sylvie Busschaert, verantwoordelijk voor strategie bij de bankafdeling van Belfius, uit. Wie exclusief digitaal bankiert en een maand lang geen cash opvraagt of veel aankoopt met de kredietkaart, kan extra data krijgen. De verkoop van toestellen in combinatie met abonnementen is niet aan de orde. 'Dat zou een te grote logistieke operatie zijn', zegt Busschaert.

Uitdaging

Telecom verkopen wordt een uitdaging en is een heel ander metier dan bankieren, erkent de Belfius-top. Maar het personeel in de agentschappen is 'enthousiast', zegt Busschaert. 'Tijdens een vijf maanden lange testperiode hebben we superpositieve feedback van onze klanten gekregen. Het komt voor klanten heel natuurlijk over om met hun agent over telecom te praten. Er is proximiteit tussen bank en telecom.'

Belfius heeft ambitie om nog verder te gaan in de verkoop van niet-bancaire diensten. Of dat andere nutsdiensten worden, is nog niet uitgemaakt. 'We willen het aanbod van Beats in de toekomst nog uitbreiden. Het is nu te vroeg om te zeggen of dat energie zal zijn of iets anders', zegt Busschaert.

Beats is het tweede luik van de samenwerking met de telecomgroep Proximus. Vorige week stelden beide groepen de nieuwe bankapp Banx voor.