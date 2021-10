Belfius lonkt voorzichtig naar het buitenland

Belfius-topman Marc Raisière blikt in zijn nieuwe strategische plan vooruit op verdere groei in bedrijfsbankieren en private banking.

Banx, de nieuwe internetbank die Belfius samen met de telecomgroep Proximus ontwikkelt, schiet volgende week uit de startblokken. Belfius-topman Marc Raisière denkt er al luidop over na om het platform ook buiten de landsgrenzen uit te rollen.

Belfius en Proximus pakken dinsdag uit met Banx, de nieuwe app voor mobiel bankieren waarvoor ze vorig jaar de handen in elkaar sloegen. Belfius-topman Marc Raisière heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ermee wil concurreren met nieuwe smartphonebanken zoals N26 of Revolut.

In de aanloop naar de lancering van Banx maakt hij duidelijk dat Belfius op termijn ook over de grenzen wil kijken met het initiatief. Daarvoor wil de bank ook Re=Bel inschakelen, het nieuwe platform voor wie duurzaam wil beleggen en waarmee de bank zich als prijsbreker op de onlinebeleggersmarkt heeft gestort. ‘We analyseren of we Banx en Re=Bel op één platform kunnen integreren, zodat we dat eventueel internationaal kunnen commercialiseren’ zegt Raisière.

1 miljard nettowinst Raisière droomt van een nettowinst boven 1 miljard euro tegen 2025. In de eerste helft van dit jaar bedroeg de nettowinst 406 miljoen.

‘We willen die analyse volgend jaar uitvoeren’, zegt Raisière. ‘Met Re=Bel beschikken we over het beste beleggersplatform in België en daarbuiten. Met Banx hebben we straks ook de beste neobank in huis. Als we die samenvoegen, krijgen we iets dat nog niet bestaat. En in tegenstelling tot internationale brokerplatformen op die markt hebben we ervaring met regelgeving en met de controle van klanten en de herkomst van hun geld. We hebben de expertise om het nieuwe Revolut te worden. Hoe we dat gaan doen, staat nog niet vast. Maar ik denk niet dat we alles alleen zullen financieren, allicht zullen we met andere partners samenwerken.’

De essentie Belfius en Proximus lanceren volgende week Banx, de nieuwe app voor mobiel bankieren waar beide bedrijven de handen voor in elkaar slaan.

Belfius-topman Marc Raisière sluit niet uit met Banx naar het buitenland te trekken. Volgend jaar wil Belfius analyseren of het Banx onder één dak kan samenbrengen met Re=Bel, het nieuwe online beleggingsplatform van de bank.

De bank heeft haar strategie voor de komende jaren geüpdatet en mikt op verdere groei in bedrijfsbankieren, private banking en wealthmanagement. Overnames in de verzekeringssector behoren tot de mogelijkheden. Tegen 2025 ambieert de staatsbank een nettowinst van meer dan 1 miljard euro.

Als Belfius volgend jaar effectief met zijn nieuwe project naar het buitenland trekt, zal dat de eerste keer zijn sinds het tien jaar geleden door de overheid werd gered na de implosie van Dexia. Sindsdien legde Belfius een opvallend sterk parcours af. De bank, traditioneel sterk in retail en in diensten voor openbare besturen, zette de voorbije jaren steeds nadrukkelijker in op bedrijfsklanten, private banking en wealthmanagement. Tegelijk bouwde ze haar verzekeringspoot uit. Die strategie wierp vruchten af, want Belfius ligt op koers om dit jaar af te sluiten met recordresultaten.

‘We geloven dat we op al die terreinen over voldoende groeipolen beschikken voor de komende drie tot vier jaar’, zegt Rasière. ‘Voor bedrijfsbankieren mikken we op een marktaandeel boven 20 procent. We kunnen nog fors groeien in private banking en wealthmanagement en ook in verzekeringen zijn we ons aan het heruitvinden.'

'Ik droom van een nettowinst boven 1 miljard tegen 2025. Maar zonder grote overnames – ik heb altijd gezegd dat onze verzekeringspoot te klein is - zullen we voor verdere groei ook buiten België moeten kijken. Het mogelijke project rond Banx en Re=Bel is zo'n piste.'

All you need is love

Door de goede gang van zaken wil Belfius zich de komende jaren ook anders in de markt zetten. ‘We zijn geen challenger meer', zegt Raisière. Met de nieuwe slogan ‘Voor uw Love, daar doen we meer voor’ zegt de bank nog meer op klantentevredenheid in te zetten en die klanten zelfs te willen inspireren. ‘We willen ons wat dat betreft meten met bedrijven als Coolblue, die op operationeel vlak veel efficiënter werken.’

Om dat doel te bereiken wil Belfius voortaan de volledige klantenervaring centraal stellen, zegt Raisière. ‘Extra's aan onze app toevoegen om toch maar iets toe te voegen, daar passen we voor. Het is moeilijk om toe te geven, maar we hebben soms dingen ontwikkeld die bijna geen meerwaarde hadden voor klanten. En die niet rendabel waren voor ons.'

'Als we via onze app mensen naar de Kinepolis stuurden, was dat een extra waar wij niets op verdienden. Via onze samenwerking met Proximus bieden we nu internet-, tv- en mobieletelefonieabonnementen op maat aan. Voor iedere klant die we Proximus aanleveren, ontvangen we een commissie.'

We willen ons voor klantentevredenheid en efficiëntie meten met bedrijven als Coolblue. Marc Raisière Topman Belfius

'Een verschil met andere van onze ecosystemen. Dat wil niet zeggen dat we niets meer gaan doen met onze mobiliteitsapp Skipr of samenwerking met de zoekertjessite Immovlan. We blijven ook nadenken over nieuwe diensten. Maar de dienstverlening moet coherent blijven en ze moeten het leven van onze klanten makkelijker maken.'