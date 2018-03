Belfius maakt beleggingsadviseur van uw smartphone

Klanten van Belfius konden vandaag al beleggingen aankopen en hun portefeuille checken via hun smartphone. ‘Maar we merkten dat liefst 80 procent van onze klanten nood hadden aan persoonlijk advies’, zegt Geert Van Mol, de chief digital officer van Belfius.

Beleggingsvoorstellen

Klanten moeten vooraf wel hun beleggingsprofiel laten screenen en informatie geven over hun financiële situatie - wat ook wettelijk verplicht is. Op basis daarvan doet de bank dan drie beleggingsvoorstellen. Belfius plukt daarvoor uit een selectie van 150 eigen fondsen en fondsen van partner Candriam. Daarnaast biedt de groep nog een dertigtal fondsen aan van andere externe partijen.

Wie nog met vragen zit, kan via de nieuwe toepassing meteen ook videochatten met een financieel adviseur van de bank of alsnog een afspraak maken met een kantoor. De nieuwe service is gratis.

Advies voor individuele aandelen wordt wellicht vanaf 2019 aangeboden. ‘Al is het wel de bedoeling dat beleggers via dit kanaal ook advies zullen krijgen over eventuele beursoperaties die we met de bank begeleiden,’ zegt Van Mol. ‘Als het zover komt, hoort daar uiteraard ook de beursgang van Belfius bij.’