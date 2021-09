Belfius ontfermt zich over Commerzbank-klanten in België

Belfius en Commerzbank gaan bedrijfsklanten exclusief naar elkaar doorverwijzen voor activiteiten op hun respectievelijke thuismarkt. 'Een belangrijke stap, want Duitsland is de grootste handelspartner van België', zegt Martine Klutz, het hoofd van de 250 mensen sterke divisie transaction banking bij Belfius. Die tak is actief in cashmanagement, handelsfinanciering en supplychainfinance voor professionele klanten.