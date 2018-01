Belfius pleit verjaring in Arco-dossier

De overheidsbank Belfius haalt alles uit de kast om zich vrij te pleiten in het dossier van de gedupeerde Arco-coöperanten. In een van de twee rechtszaken van de coöperanten tegen de vroegere Dexia Bank België, die de Arco-deelbewijzen verkocht, vegen Belfius’ advocaten de claim zelfs van tafel door die in hun conclusie ruimschoots verjaard te noemen. Dat vernam De Tijd.