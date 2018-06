Belfius plukt Blockchain-expert weg bij KBC

Koen Vingerhoets, die de voorbije jaren verscheidene blockchain-projecten voor KBC uitwerkte, trekt naar concurrent Belfius.

'De 'war for talent' woedt als nooit tevoren. Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt', verklaarde KBC-directielid Erik Luts, verantwoordelijk voor innovatie, eerder deze week. Misschien had hij zijn ex-collega Koen Vingerhoets in gedachten. De blockchain-expert ruilde recent KBC in voor concurrent Belfius.

Vingerhoets werkte onder meer aan de KBC-toepassing die met de blockchaintechnologie de administratie bij autoleningen wil vereenvoudigen.

De bedoeling is dat hij bij Belfius gaat nadenken over de strategie op het vlak van blockchain en andere technologieën, en ook het uithangbord wordt op gespecialiseerde evenementen in het domein van financiële technologie.