Belfius schrapt slotdividend

De staatsbank zal het saldo van haar dividend niet uitkeren. De reden – vanzelfsprekend: de coronacrisis. Ze houdt op die manier 161 miljoen euro in kas.

Eind februari maakte Belfius bekend dat het over het boekjaar 2019 261 miljoen ging uitkeren aan haar publieke aandeelhouder. In de loop van vorig jaar kreeg de federale regering reeds 100 miljoen. Dit voorjaar moest er nog 161 miljoen naar de staatskas vloeien.

Maar de coronacrisis trekt daar een streep door. Het slotdividend wordt geschrapt. Dat heeft de raad van bestuur van Belfius donderdag beslist. Een grote verrassing is dat niet: de bank is die piste al langer genegen en ook haar aandeelhouder liet al - bij monde van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) - weten dat hij het niet aangewezen vond dat banken in deze coronatijden een dividend uitkeren.

'In lijn met de aanbeveling van de Europese Centrale Bank wordt daarnaast elk voorstel voor en elke uitkering van een dividend over 2020 tot minstens 1 oktober uitgesteld', laat de staatsbank nog weten.

Tweede grootbank

Belfius is de tweede Belgische grootbank die een dergelijke beslissing neemt. KBC, dat in november al zo'n 400 miljoen euro als interim-dividend over 2019 uitkeerde, zette eerder deze week de betaling van zijn slotcoupon zeker tot oktober on hold. Daarmee gaf de Vlaamse groep gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank om zeker de komende zes maanden geen dividend uit te keren.

100 miljoen euro Interimdividend In de loop van vorig jaar keerde Belfius al een interimdividend van 100 miljoen euro uit aan haar publieke aandeelhouder.

Begin februari had KBC nog meegedeeld aandeelhouders nog een slotdividend van 2,50 euro per aandeel uit te keren. Daardoor zou de groep in totaal 1 miljard cash uitgeven.

Ook KBC Ancora, een van de referentieaandeelhouders van KBC (18,6%), zal geen dividend uitkeren over 2019/2020. Door die beslissing zal de holding eind juni een kaspositie hebben van 61 miljoen euro, met dank aan het interimdividend van KBC van november. 'Hiermee hebben we een cashbuffer voor toekomstige financiële verplichtingen', luidt het.

Cera - dat zowel aandeelhouder is van KBC als van KBC Ancora - bevestigde eerder deze week wél zijn voorstel om een coöperatief dividend uit te keren van 3,25 procent. 'De afgelopen jaren heeft Cera een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waardoor het een gezonde buffer cash heeft opgebouwd. Dat maakt het mogelijk om het dividendvoorstel te handhaven, zonder afbreuk te doen aan dit voorzichtige beleid', legde de coöperatie woensdag uit.

Enorme druk

Bij BNP Paribas Fortis buigt de raad van bestuur zich donderdagavond over het onderwerp. De bestuurders moeten beslissen of de bank in volle coronacrisis 1,9 miljard euro aan dividenden (deels) zal doorsluizen naar haar Franse moedergroep of niet.