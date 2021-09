Belfius scoort met nieuwe beleggersapp

Belfius stortte zich begin juli op de onlinebeleggingsmarkt met de beursapp Re=Bel, waarmee klanten in duizenden aandelen en fondsen kunnen investeren. Door zich als prijsbreker in de markt te zetten lijkt Belfius vooral te mikken op jongere klanten die beginnen te beleggen.

Of die 17.000 gebruikers nieuwkomers dan wel bestaande klanten zijn die naar de app zijn overgestapt, is niet duidelijk. Ter vergelijking: BinckBank België zegt meer dan 70.000 klanten te tellen.

Jonger publiek

Belfius spreekt met de nieuwe app een jonger publiek aan, zegt Onclin. 'De gemiddelde leeftijd is 32 jaar. Klanten die via onze klassieke agentschappen beleggen, zijn gemiddeld ouder dan 40.'

Themafondsen

Belfius pakt woensdag uit met een zesde themafonds, dat draait rond jeugd en de ontwikkeling van kinderen. Belfius Become investeert in ondernemingen en aandelen die zich toespitsen op zaken die essentieel zijn voor kinderen, zoals voeding, medicijnen of onderwijs. 'Denk aan Pigeon, een Japanse producent van melkflessen en borstvoedingspompen of aan Orthopediatrics, een Amerikaanse fabrikant van orthopedisch materiaal voor kinderen', zegt Onclin. 'Al zitten ook usual suspects in het fonds, zoals het entertainmentbedrijf Disney.'