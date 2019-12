Belfius stapt in Limburgse fietslease-groep Cyclis

Volgens de koepelfederatie Renta zijn er vandaag al zeker 40.000 leasefietsen in omloop in België.

Met de deal hoopt de staatsbank op een grote sprong voorwaarts op de boomende markt voor leasefietsen in België.

Door in Cyclis te stappen komt Belfius alvast aan boord van een van de pioniers op gebied van fietsleasing in ons land. Sinds de Limburgse ondernemer Joep Kempen Cyclis een zestal jaar geleden oprichtte is de groep uitgeroeid tot een van de grootste spelers in de branche, met bijna 10.000 leasefietsen.

Cyclis kon daarbij rekenen op de steun van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, dat in 2015 in het kapitaal van de groep was gestapt. Het is dat belang van LRM dat Belfius nu overneemt, samen met nog enkele kleinere participaties van familie en kennissen van oprichter Kempen.

Financiële details van de deal worden niet bekendgemaakt. Maar duidelijk is wel dat Kempen hoofdaandeelhouder blijft van Cyclis. Belfius blijkt een 'aanzienlijke minderheidsparticipatie' aan te houden. Lees: het heeft net niet de helft van het bedrijf in handen.

Boomende markt

Met Cyclis neemt Belfius een grote sprong voorwaarts in de markt voor leasefietsen in België. Een markt die volop aan het boomen is. Renta, de koepelfederatie van de Belgische leasesector, schat dat het aantal leasefietsen op enkele jaren tijd is geëvolueerd naar 40.000 en dat de stijging nog zal aanhouden.

Pendelaars en bedrijven zien de fiets steeds meer als een valabel alternatief voor de auto en de trein. En door de doorbraak van alternatieve manieren van verloning, zoals bijvoorbeeld cafetariaplannen, wordt het ook makkelijker om fietsen te leasen. Daarbij zijn werknemers vooral tuk op elektrische fietsen. Ook bij Cyclis is het grootste deel van de fietsvloot elektrisch.

Concurrentie

Belfius biedt nu al mobiliteitsdiensten aan bedrijven waardoor werknemers een auto kunnen leasen of een trein- of busabonnement nemen. Door de samenwerking met Cyclis moet daar in de loop van volgend jaar ook het leasen van fietsen bij komen. Hoe het aanbod er precies zal uitzien, moet in januari of februari duidelijk worden.