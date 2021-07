Belfius stort zich als prijsbreker op beleggers

Belfius gooit zich op de onlinebeleggingsmarkt. Met veel lager dan gemiddelde tarieven stuurt een nieuw beursplatform van de staatsbank aan op een prijzenoorlog in de boomende branche.

Re=Bel - Resoluut Belfius - heet het platform dat de staatsbank donderdag lanceerde. Daarmee kunnen klanten via de bankapp of op hun pc investeren in duizenden aandelen en fondsen op 28 markten.

Met zo’n merknaam en met scherpe prijzen voor relatief beperkte orders lijkt Belfius te mikken op jongere klanten die pas beginnen te beleggen. Maar de lage tarieven zetten vooral in de verf dat Belfius zijn plek op de markt wil opeisen.

commentaar De jacht op de belegger

Wie in een aandeel van Belgische bedrijven belegt, betaalt 3 euro per order tot 2.500 euro, zegt Olivier Onclin, het hoofd van Belfius’ retailtak. Een pak minder dan wat de meeste andere grote spelers in deze niche aanrekenen. Bolero, het beleggingsplatform van KBC, Keytrade en MeDirect vragen 7,5 euro voor gelijkaardige transacties. Binck Bank België rekent 7,25 euro aan. Alleen absolute prijsbrekers zoals Degiro (2 euro) of de nieuwkomer Bux, die onder voorwaarden zelfs gratis traden mogelijk maakt, zijn goedkoper.

Met 6 euro voor transacties onder 2.500 euro op de Euronext-beurzen van Parijs en Amsterdam zit Re=Bel ook onder de prijs van andere brokers. Bolero, Keytrade, Binck en MeDirect vragen daar gemiddeld 10 euro voor. Re=Bel zegt geen instapdrempels te hanteren en geen bewaarloon aan te rekenen.

Timing zit goed

Met Belfius’ timing zit het goed. De lage rente en de stijgende aandelenkoersen zetten almaar meer Belgen aan te beleggen. Veel grootbanken melden dat hun klanten meer geïnteresseerd zijn in beleggingen in aandelen en fondsen dan in klassieke spaarproducten die nauwelijks wat opleveren.

De concurrentie op de groeiende beleggersmarkt wordt almaar scherper. Tal van beleggingsapps hebben België ontdekt als jachtterrein.

De KBC-dochter Bolero gaf donderdag mee dat het aantal beurstransacties over de eerste jaarhelft ruim 39 procent hoger lag dan in dezelfde periode een jaar eerder. ‘38 procent van de nieuwe klanten is zelfs jonger dan 30 jaar, wat illustreert dat beleggen in aandelen ook een jonger publiek kan bekoren.’ Over het nieuwe platform van Belfius wilde Bolero nog geen uitspraken doen.

De concurrentie op de groeiende beleggersmarkt wordt steeds scherper. De voorbije maanden hebben tal van andere alternatieve beleggingsapps België ontdekt als nieuw jachtterrein. Het Nederlandse Buxx is een van die nieuwkomers en kon in korte tijd al duizenden nieuwe klanten aan zich binden. Ook het Duitse Trade Republic plant na de zomer een offensief.

Als de stunt van Belfius navolging krijgt van andere grootbanken - ING België en BNP Paribas Fortis beschikken niet over een gelijkaardig beursplatform - is er werk aan de winkel voor wat je de gevestigde waarden onder de onlinebeurshuizen kunt noemen. Denk aan Keytrade, Binck Bank België of MeDirect, die zich van prijsbrekers onderscheiden door hun klanten veel extra dienstverlening te geven. Als grootbanken erin slagen die dienstverlening te bieden voor een lagere prijs, komen die spelers onder druk om hun strategie of prijsbeleid bij te sturen.

Bij Binck Bank België zijn tariefwijzigingen niet aan de orde, reageert topman Dieter Haerens. Die vindt de komst van de nieuwe concurrent zelfs positief. ‘De markt is groot genoeg, iedereen moet zijn sweet spot vinden. Binck focust op de meer ervaren klant die klaar is voor meer gevorderde beleggingsstrategieën. Belfius mikt duidelijk op zijn thuismarkt en op duurzaam investeren. Hoe meer inspanningen om spaarders aan het beleggen te krijgen, hoe beter.’

‘We willen niet moraliserend zijn’ Olivier Onclin

Met Re=Bel zegt Belfius ook duurzaam beleggen te promoten. Als iemand een aandeel of fonds wil kopen, wordt eerst gecheckt of die keuze strookt met de duurzaamheidsprincipes van de bank. Re=Bel waarschuwt als dat niet het geval is, maar de klant kan die raad in de wind slaan en de effecten toch kopen.

‘We willen niet moraliserend zijn’, zegt Onclin. ‘We hebben uiteraard besproken of we hogere tarieven moesten aanrekenen voor die transacties en of we bepaalde aandelen moesten uitsluiten. Maar sommige van die sectoren zijn cruciaal om de transitie naar een duurzamere economie te realiseren.’