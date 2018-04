Belfius-top boos om geweigerde opslag

Het personeel van de staatsbank Belfius kreeg vrijdag uitzicht op een brutoloonbonus van 1.250 euro. De regering besloot evenwel, zoals De Tijd eerder al had aangekondigd, dat er 'geen dringende noodzaak' is om de vergoeding van de externe bestuurders bij Belfius 'op korte termijn te wijzigen, temeer daar het maatschappelijk draagvlak daarvoor zeer beperkt is'. De vakbonden hadden eerder die dag ook al hun ongenoegen geuit.