Belfius verdient bij als digitale klusjesman

Met zijn nieuwe digitale platform Jaimy wil de bankgroep Belfius mensen helpen sneller een loodgieter of schilder te vinden. Een opmerkelijk initiatief, dat de staatsbank aan nieuwe inkomsten moet helpen.

Via het nieuwe platform, dat via Belfius’ verzekeringstak wordt gelanceerd, kunnen zowel klanten als niet-klanten snel offertes opvragen bij een vijfhonderdtal loodgieters, elektriciens, schilders en andere klussers in Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel en Luik. Vanaf begin 2019 moet Jaimy beschikbaar zijn in het hele land.

Via zijn verzekeringspoot bood Belfius klanten vandaag al de kans om snel een aannemer te vinden om schade te herstellen. Maar met Jaimy schakelt de financiële groep een versnelling hoger in het aanbieden van niet-financiële diensten.

Nieuwe inkomstenbronnen

Dat een bank zich zo prominent als digitale klusjeman in de markt zet, is opmerkelijk. Maar de commerciële logica achter het initiatief gaat veel verder dan louter klantenbinding. In tijden waarin de historisch lage rente op het klassieke verdienmodel van de bank weegt, moeten dergelijke platformen Belfius helpen nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Voor elk contract dat via Jaimy wordt gesloten, ontvangt de bank een commissie. Daarnaast kan Belfius via het platform nieuwe commerciële contacten leggen. ‘Cross selling’ heet dat in het jargon.

Belfius is lang niet de enige speler in de branche die volop een eigen ecosysteem uitbouwt, waarin hij ook niet-financiële diensten wil aanbieden. Vorige maand nog gaf Bart De Smet, de topman van Ageas die met AG Insurance de grootste verzekeraar van België controleert, aan in te willen zetten op diensten die veel verder gaan dan louter verzekeren.

Zowat alle grootbanken in ons land werken aan de ultieme app die meer biedt dan enkel klassieke financiële diensten.

Ook de andere grootbanken in ons land racen om bij hun klanten te kunnen uitpakken met de ultieme mobiele app die veel meer te bieden heeft dan klassieke bankdiensten. Zo geeft KBC zijn klanten de mogelijkheid om via zijn app een parkeerplaats te betalen, het saldo van zijn maaltijdcheques na te gaan en een ticket bij De Lijn te betalen. BNP Paribas Fortis broedt via zijn jongerenmerk Hello Bank eveneens op extra services voor zijn app.