Belfius wil ingrijpen in kantoornet

Of Belfius gelijkaardige plannen heeft, is niet duidelijk. Bij de staatsbank viel gisteren enkel te horen dat het management op een ondernemingsraad een ‘stand van zaken’ wil geven over de vestigingen die nog onder haar beheer vallen. Ongeveer 80 procent van de 650 Belfius-kantoren wordt vandaag uitgebaat door zelfstandigen. Die heeft het management niet tegen het licht gehouden.

De bonden vrezen dat Belfius in zijn eigen netwerk zal snoeien, maar gaan ervan uit dat de bank dat niet met de botte bijl zal doen. ‘Er doen geen wilde geruchten de ronde’, zegt een vakbondsman. ‘Wellicht worden de kleinere kantoren die enkel nog op afspraak werken en onvoldoende volk over de vloer krijgen in het vizier genomen,’ maakt een andere vakbondsbron zich sterk.

Geen sociaal plan

‘We verwachten alleszins geen aankondiging van een sociaal plan’, zegt een personeelsvertegenwoordiger. Belfius heeft als staatsbank niet het imago zware ingrepen te doen. De voorbije jaren werd netto zelfs personeel aangeworven om de groei van een aantal activiteiten te counteren.

Wel rolde de directie onder leiding van CEO Marc Raisière een plan uit om het personeelsbestand de komende vijf jaar af te bouwen. Het is de verwachting dat tegen 2025 iets meer dan 800 werknemers het bedrijf verlaten via natuurlijk verloop.

De zelfstandige agenten komen op de ondernemingsraad niet aan bod, maar ze volgen de evoluties wel geïnteresseerd op. Vorige maand morden ze omdat Belfius hen dwingt een nieuwe vennootschapsvorm aan te nemen. Ze worden nieuwe commanditaire vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid in plaats van de cvba waar de aansprakelijkheid van de agenten beperkt was.

Topbankiers haalden de voorbije jaren voortdurend de aanhoudend lage rente, die vreet aan de klassieke inkomsten van de bankier, en de sterke digitalisering van de banksector aan om herstructureringen te rechtvaardigen.

Marktleider BNP Paribas Fortis kondigde eerder dit jaar een grote ingreep aan waarbij hij de komende drie jaar 267 van de 678 vestigingen wil schrappen. KBC houdt zijn kantorennet geregeld tegen het licht. Dit jaar werd aangekondigd dat 65 agentschappen worden omgevormd tot een onbemand automatenkantoor. 51 automatenkantoren met weinig bezoekers worden gesloten. ING België choqueerde drie jaar geleden met het nieuws dat het tegen 2021 zijn netwerk wil halveren.