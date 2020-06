Belfius zet achtervolging in op Immoweb

De staatsbank Belfius bundelt de krachten met de mediagroepen Rossel en Roularta om de zoekertjessite Immovlan een boost te geven. Dat moet concurrent Immoweb het vuur aan de schenen leggen. De deal zet in de verf hoe banken inzetten op uiteenlopende diensten om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Met gemiddeld zo’n 4,5 milljoen bezoekers per maand en 140.000 woningen die te koop of te huur worden aangeboden, is Immovlan de tweede grootste vastgoedsite van het land. Maar de zoekertjessite, die tien jaar geleden werd opgericht als joint venture tussen de uitgeversbedrijven Roularta en Rossel, staat in de schaduw van Immoweb. Met een marktaandeel van meer dan 50 procent is die vastgoedsite al jaren incontournabel in België.

Om daar verandering in de brengen hebben Rossel en Roularta Belfius aangetrokken als extra aandeelhouder voor Immovlan. De staatsbank neemt een belang van 30 procent in de site, de participatie van beide mediabedrijven zakt van 50 naar 35 procent. Hoeveel Belfius op tafel legt voor zijn aandeel in Immovlan wordt niet bekendgemaakt.

Beyond banking

Belfius gaat de Immovlan-site integreren in de mobiele app van de bank, die dagelijks wordt geraadpleegd door 1,5 miljoen klanten. Wie de woning van zijn dromen vindt, zal via de Immovlan-site op termijn ook volledig digitaal een woonkrediet kunnen afsluiten bij Belfius.

‘Ik doe dit dus niet alleen om Xavier Bouckaert en Bernard Marchand, de toplui van Roularta en Rossel, een plezier te doen’, zegt Belfius-CEO Marc Raisière. ‘Dit is geen filantropie. We creëren ook waarde voor onszelf.’

Compleet nieuw is de formule niet. Uitgerekend Immoweb kondigde eind februari een gelijkaardige oplossing aan, die huizenjagers de kans biedt volledig digitaal een woonkrediet af te sluiten bij de onlinebank Keytrade.

‘Klopt. Maar wij waren toen al bijna een jaar met Immovlan aan het onderhandelen’, reageert Raisière. ‘Deze deal past perfect in de strategie die Belfius voor de komende jaren heeft uitgestippeld. Tegen 2025 willen we nog veel sterker staan als bank en verzekeraar. Dat doen we niet alleen op eigen kracht, maar ook door in te zetten op ‘beyond banking’, waarbij we onze klanten ook andere diensten aanbieden die veel verder gaan dan de klassieke financiële services.’

‘Voor immobiliën hebben we eigenlijk al een ecosysteem rond ons opgebouwd’, zegt Raisière. ‘We hebben 1,5 miljoen klanten die dagelijks onze app gebruiken en die we hypotheken kunnen verstrekken. Daarnaast lanceerden we twee jaar geleden Jaimy, een platform waarmee mensen sneller een schilder of loodgieter kunnen vinden. Met Immovlan erbij kunnen we een complete service aanbieden in deze niche.’

De komende maanden worden wellicht deals in andere niches aangekondigd, geeft de Belfius-baas mee. ‘Als alles goed gaat, kunnen we voor eind september nog een ander strategisch partnership aankondigen.’

Behoort een investering in Gocar.be, de site voor tweedehandswagens waar Roularta en Rossel eveneens de helft van controleren, tot de mogelijkheden? ‘Ik zeg nooit nooit’, antwoordt Raisière.

Zwitsers zakmes

De nieuwe investering van Belfius benadrukt hoezeer banken inzetten op niet-financiële diensten en samenwerking met andere spelers. Om klanten zoveel mogelijk aan zich te binden en sterker te staan tegenover snel groeiende nieuwkomers zoals N26 of Revolut. Maar ook om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren omdat de aanhoudend lage rente het klassieke verdienmodel van de banken op zijn kop heeft gezet.

Schermvullende weergave Belfius-topman Marc Raisière zet net als andere grootbanken volop in op niet-financiële diensten. ©BELGA

Nu klanten – zeker in coronatijden – meer dan ooit digitaal bankieren, is de mobiele app het ultieme platform om al die nieuwe diensten aan te bieden. Vandaar dat zowat iedere speler in de sector zijn app aan het omturnen is tot een soort virtueel Zwitsers zakmes met de meest uiteenlopende toepassingen.

Zo kunnen klanten van KBC hun parkeerplaats via de app betalen en betalen met hun maaltijdcheques, terwijl BNP Paribas Fortis en de verzekeraar AG Insurance vorig jaar een strategische samenwerking sloten met de pechverhelper Touring om samen mobiliteitsoplossingen te zoeken.

Al wagen niet alleen de grote spelers zich op dit terrein. Het kleinere Beobank lanceerde vorig jaar een leaseformule voor inbraakbeveiliging.

Ondanks die initiatieven is er behoorlijk wat werk aan de winkel. Uit een recent onderzoek van de consultant Capgemini blijkt dat banken de digitale verwachtingen van hun klanten vaak niet kunnen inlossen omdat hun achterliggende IT-systemen te verouderd zijn. Een nauwere samenwerking met meer gespecialiseerde fintechbedrijven zou dat probleem deels kunnen oplossen, klinkt het.