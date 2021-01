Belfius zet mee schouders onder 'superapp' voor gemeenten

De staatsbank Belfius stapt samen met het klimaatbedrijf Nuhma en de informatica-intercommunale Cipal Schaubrouck in een nieuwe joint venture die steden en gemeenten digitale oplossingen biedt voor mobiliteit en het aanzwengelen van de lokale economie.

Met een beetje goede wil valt de joint venture, die Fairville heet, te omschrijven als een soort 'superapp' die meerdere digitale diensten aanbiedt waarbij burgerparticipatie centraal staat.

Buck-e is allicht de bekendste toepassing. Via Buck-e kunnen kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan digitale munten ontvangen waarmee ze aankopen kunnen doen bij plaatselijke handelaars.

Een onderzoek van consultant PwC leert dat Belgische banken meer dan ooit partnerships met niet-financiële spelers willen sluiten.

Daarnaast biedt Fairville nog drie andere diensten aan: MyWaste, een app waarmee gezinnen hun afvalproductie kunnen meten, Cirklo, waarmee gemeenten en steden hun inwoners digitale cadeaubonnen kunnen aanbieden en Onze Stad App. Met die laatste app kunnen lokale besturen makkelijker communiceren met hun burgers.

Belfius' Studio

De samenwerking tussen Belfius, Nuhma en Cipal Schaubrouck komt niet uit de lucht gevallen. Buck-e, MyWaste en Cirklo zagen de voorbije drie jaar het licht in The Studio. Dat is de ‘interne start-up’ waar de staatsbank Belfius technologische oplossingen bedenkt die losstaan van haar eigen bankactiviteiten.

Voor de apps rond gemeentelijke dienstverlening werkte Belfius’ Studio al samen met Nuhman en Cipal Schaubrouck, die direct of indirect in handen zijn van een aantal Limburgse gemeenten.

Fairville moet die samenwerking formaliseren en biedt de kans nieuwe markten aan te boren en bijkomende diensten te ontwikkelen. Denk aan apps die burgers helpen hun stroom- of waterverbruik in kaart te brengen.

Meer partnerships

De joint venture zet in de verf hoezeer banken bereid zijn met niet-financiële partners in zee te gaan om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Een recent onderzoek van consultant PwC leert dat de Belgische banken meer dan ooit partnerships willen sluiten.

Over de eerste elf maanden van vorig jaar telde PwC al 38 deals tussen banken en andere spelers. Dat is meer dan in 2019. Volgens de consultant is de kans groot dat het record van 2018 gebroken wordt als alle cijfers van 2020 binnen zijn.

PwC denkt dat de Belgische banken de komende jaren hun diensten nog verder uitbreiden met niet-financiële diensten.