Belfius zet regering onder druk

De raad van bestuur van Belfius boog zich gisteren over de beursgang, die gepland is eind oktober. De regering moet daarvoor nog het licht op groen zetten. Maar de staatsbank adviseert alvast om de beursgang te laten doorgaan, ondanks de wispelturige markten. Maar de bestuurders willen wel zekerheid over de afgesproken Arco-deal.