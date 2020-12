Belfius zwicht ook voor Apple Pay

Na BNP Paribas Fortis en KBC gaat nu ook Belfius in zee met Apple Pay, de betaaldienst van de technologiegigant Apple.

KBC maakt dezer dagen veel reclame voor het feit dat het Apple Pay gaat aanbieden. De betaaldienst van Apple maakt het voor iPhone-bezitters mogelijk om gemakkelijk contactloos, in apps en online te betalen. BNP Paribas Fortis was twee jaar geleden de eerste bank die Apple Pay in ons land aanbood.

De andere Belgische banken waren lang een koele minnaar van Apple. Het is bekend dat de technologiegigant heel wat commissie-inkomsten van het betaalverkeer opeist. De Europese Commissie voert een onderzoek naar machtsmisbruik. Apple zou zijn partners ook laten opdraaien voor grote marketingkosten. De banken vonden dat ze hun klanten voldoende interessante alternatieven aanboden.

KBC geeft in zijn reclame toe dat het overstag ging na vragen van klanten, want Apple-fans blijken enthousiast. Belfius krijgt ook vragen van klanten. 'We zijn in gesprek met Apple om die dienst ook aan onze klanten aan te bieden', klinkt het op sociale media.

'Een concrete timing kunnen we niet geven', zegt woordvoerster Ulrike Pommée. Waarom de bank nu wél met Apple in zee wil gaan? 'Twee jaar geleden hadden we beslist dat niet aan te bieden. We kunnen niet alles doen en hadden andere prioriteiten'.