Belg haalt helft minder cash uit de muur

Sinds de start van de lockdown hebben klanten voor de helft minder geld afgehaald bij de geldautomaten van hun bank. Dat zet ook de belangrijkste geldtransporteurs in ons land onder druk.

Het aantal geldafhalingen aan betaalautomaten is sinds de start van de lockdown op 17 maart met ruim 50 procent gekelderd, leert een rondvraag bij BNP Paribas Fortis, KBC, ING België, Belfius en Crelan. Door de coronacrisis lijkt cash minder populair dan ooit als betaalmiddel. Winkels en andere handelszaken die wel nog geopend zijn, sporen klanten aan zoveel mogelijk met de kaart te betalen. Vaak wordt cash zelfs geweigerd.

Als de Belg dan toch zijn kot uitkomt om geld af te halen, doet hij dat wel meteen voor hogere bedragen. Gemiddeld tankten mensen de voorbije maand 193 euro cash bij uit de muur, terwijl dat een maand eerder 152 euro was.

193 Gemiddeld afgehaald bedrag Gemiddeld haalden klanten sinds de lockdown zo'n 193 euro af bij hun automaat. Eerder was dat zo'n 152 euro, leren de cijfers van de banken die deelnamen aan de rondvraag.

Klanten halen dan wel minder cash af, dat wil niet zeggen dat het aantal kaartbetalingen fors is toegenomen. Integendeel: de meeste financiële instellingen merken zelfs een forse daling. ING België heeft het over een terugval van 30 à 35 procent. KBC noemt geen cijfers, maar stelt vast dat vooral voor kredietkaarten en prepaidkaarten de transactievolumes fors gedaald zijn. Ook Crelan heeft het over een een 'fundamentele daling'.

Die is vrij makkelijk te verklaren. Tijdens deze lockdown kunnen klanten enkel essentiële aankopen doen. De kaart bovenhalen om te shoppen, op restaurant te gaan of een reis te boeken zat er de voorbije weken niet in.

Contactloos betalen

De coronapandemie leidt wel tot een doorbraak van contactloos betalen, waarbij de kaart tegen de terminal wordt gehouden en klanten geen code moeten intoetsen. 'In februari was 7 procent van de transacties met een betaalkaart contactloos, in maart was dat 10 procent', geeft Belfius mee. De staatsbank verwacht dat de cijfers in april nog een pak hoger uitvallen, ook al omdat de Belgische banken hebben afgesproken om de limiet voor contactloos betalen op te trekken naar 50 euro. ING België stelt dat 21 procent van zijn kaartbetalingen contactloos gebeurt, tegen 10 procent een jaar geleden. KBC en BNP Paribas Fortis melden ook een stijging.

Zorgen voor geldtransporteurs

Dat Belgen veel minder snel cash uit de muur halen dan voor de lockdown heeft ook gevolgen voor de belangrijkste geldtransporteurs in ons land. 'Sinds de lockdown werd ingevoerd, is het aantal transporten met 40 tot 50 procent teruggevallen', zegt Steven Van Doorne, die de Belgische tak van het Zweedse Loomis leidt. Loomis, dat tot voor enkele jaren als Cobelguard door het leven ging, neemt ongeveer een vijfde van de geldtransporten in België voor zijn rekening. 'De forse terugval in volumes heeft er wel toe geleid dat we tijdelijke werkloosheid hebben moeten invoeren', vertelt Van Doorne. 'We tellen 230 personeelsleden, zij werken nu een drietal dagen per week.'

Ook de marktleider Brink's, die onlangs de geldtransportdiensten van G4S overnam in ons land, ziet zich volgens vakbondsbronnen verplicht in te grijpen en tijdelijke werkloosheid in te voeren voor een deel van het personeel.