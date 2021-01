'Belg kent een op de drie banken in ons land'

ING blijkt volgens een rondvraag de bekendste bank in België.

Ondanks meerdere reclamecampagnes slagen heel wat banken er niet in een belletje te doen rinkelen bij consumenten in ons land. Dat geldt vooral voor de neobanken, die hun diensten enkel via smartphone aanbieden.

De Belg kent gemiddeld 31,2 procent van de banken in ons land bij naam. Dat blijkt uit een rondvraag van de vergelijkingssite TopCompare eind vorig jaar bij ruim duizend Belgen. ING België is de bekendste bank van het land (86,6%), op de voet gevolgd door BNP Paribas Fortis (86,2%) en Belfius (84,9%). KBC staat in de ranking van meest herkende bankmerken vijfde. Bpost bank, dat eind vorig jaar volledig onder controle kwam van BNP Paribas Fortis, staat vierde.

De neobanken, die zich met smartphonediensten als bankbestormers profileren, moeten nog aan hun naambekendheid werken. Nieuwkomer Aion scoort het best in dat segment - ongeveer een op de tien consumenten zegt de merknaam te kennen. Internationale spelers als N26, Revolut of Bunq halen minder dan 5 procent.

Voor reputatie scoren de klassieke banken erg hoog in de enquête, maar het goud gaat naar de nieuwkomer NewB, dat net voor KBC en Argenta staat.

