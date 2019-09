Belg sluit massaal fietsleningen af

Snelle elektrische fietsen zijn dan ook aan een niet te stuiten opmars bezig in ons land. Afgelopen zomer leerden cijfers van de automobielfederatie Febiac nog dat dat de verkoop van het aantal speedpedelecs tussen januari en juli nog was vervijfvoudigd. En experts verwachten dat de echte 'boom' nog moet komen. Voor gewone elektrische fietsen zijn geen exacte cijfers bekend, maar ze zijn intussen wel alomtegenwoordig in het straatbeeld.

Kredietbedragen stijgen

Belfius meldt dat het aantal aanvragen in de eerste jaarhelft met 80 procent is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Argenta signaleert een toename met 99 procent over de eerste acht maanden van 2019 en ook BNP Paribas Fortis stelt een verdubbeling van het aantal aanvragen vast over die periode. Bij KBC is het aantal fietsleningen dit jaar al met 65 procent gestegen. ING België heeft het zelfs over een toename met 136 procent. Al moet daarbij wel worden opgemerkt dat het hierbij gaat om leningen voor alle voertuigen op twee wielen, dus ook motorfietsen of scooters. Aparte cijfers voor elektrische fietsen en speedpedelecs worden niet gegeven.