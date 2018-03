Belg wil financiële bedgeheimen niet delen

Nieuwe Europese spelregels maken het mogelijk dat ook winkelketens of energieleveranciers in uw financiële gegevens snuisteren. Maar voorlopig ziet de Belg dat nog niet zitten.

Zowat de hele financiële sector zit vandaag nagelbijtend af te wachten of de nieuwe Europese betaalrichtlijn die dit jaar van kracht werd effectief voor een financiële revolutie zal zorgen. Logisch, want die zogenaamde PSD2-richtlijn die in januari in werking trad, kan in principe verstrekkende gevolgen hebben.

PSD2 geeft 'derde partijen' - een fintech-bedrijfje, maar evengoed een energieleverancier of een technologiegigant als Facebook of Google - de toegang tot de rekeninggegevens van een bankklant. Voorwaarde is wel dat die klant vooraf zijn akkoord geeft aan die nieuwe speler om in zijn financiële data en zijn betaalgeschiedenis te snuisteren.

De nieuwe richtlijn kan tot een aardverschuiving leiden in de financiële sector, want banken verliezen zo hun monopolie op hun rekeninggegevens. Als u daar als klant de toestemming voor geeft, kan uw telecomleverancier dankzij PSD2 bijvoorbeeld rechtstreeks uw verschuldigde maandbedrag van uw rekening halen. Een doorlopende opdracht geven via uw bank hoeft in dit voorbeeld dus niet langer.

De technische standaarden die het openstellen van bankdata mogelijk maken zullen na een overgangsperiode wettelijk van kracht worden in september 2019. Maar uit een onderzoek dat de bank en verzekeraar KBC liet uitvoeren bij bijna 1.200 personen blijkt dat de Belg vandaag hoegenaamd niet staat te trappelen om zijn financiële data open te stellen voor andere spelers.

Privacy boven alles

81% Wantrouwen 81 procent van deelnemers aan de KBC-enquête wil zijn financiële info niet delen met andere partijen dan de bank.

Liefst 8 op de tien deelnemers antwoordde niet bereid te zijn om zijn of haar gegevens te delen met derde partijen. Ze zijn vooral bezorgd om hun privacy, en redeneren dat banken die beter kunnen garanderen dan andere spelers. Met schrik voor nieuwe technologie lijkt de weerstand dus niet zoveel te maken te hebben. Zo heeft een op de drie Belgen een zichtrekening bij meerdere banken, en maakt die daarbij ook gebruik van een app op zijn of haar smartphone.

Opmerkelijk daarbij is dat het wantrouwen zowat bij iedereen lijkt te zitten. Of het nu om Vlamingen of Walen gaat, mannen of vrouwen, oudere bankklanten of jongeren: voorlopig toont slechts een minderheid bereid om zijn bankdata open te stellen voor niet-financiële spelers. Het beeld van een jongere 'Facebook-generatie' die het, althans voor financiële kwesties, niet zo nauw neemt met haar privacy, blijkt hier dus niet correct.

Liever Delhaize dan Google

Even dieper graven in de cijfers leert wel dat de Belgen vooral negatief staan tegenover de grote technologiereuzen. Zo zegt 82 procent van de deelnemers aan de rondvraag geen vrij spel te willen geven aan socialemediabedrijven zoals Facebook of Twitter. Ook tegenover internetgiganten zoals Google en Yahoo is het wantrouwen enorm. Zo'n 62 procent van de respondenten wil deze bedrijven geen inzage geven in zijn financiële gegevens.

Voor andere sectoren is de Belg een pak milder. Een meerderheid (54 procent) wil e-commercebedrijven wel toegang geven tot zijn financiële gegeven, bij fintech-bedrijven zoals bijvoorbeeld de betaalapp Payconiq of gevestigde waarden zoals Delhaize, Colruyt of Proximus, liggen die percentages net onder de 70 procent.

Toegevoegde waarde

Louis Anckaert, expert bij de consultant Capco, toont zich niet verrast als we hem de cijfers voorleggen. 'De financiële diensten van bedrijven als Google en Apple zijn hier niet ingeburgerd. We weten absoluut niet hoe we met dit soort bedrijven moeten omgaan', verklaart hij het wantrouwen tegenover de Amerikaanse techreuzen. 'Wat ook niet helpt, is dat sommige van die ondernemingen recent negatief in het nieuws kwamen. Denk bijvoorbeeld aan de privacy-discussie rond Facebook.'

'Voor supermarktketens of telecombedrijven is het makkelijker om klanten te overtuigen van de toegevoegde waarde van nieuwe, eigen betaalservices,' meent Anckaert. 'Als pakweg een Delhaize klanten er van kan overtuigen dat ze een betere service krijgen met een eigen betaaldienst, genre Payconiq, dan kan dat een kantelmoment zijn dat veel meer mensen over de streep trekt.’