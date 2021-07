Belg wil meer informatie om zich op beurs te wagen

Almaar meer Belgen willen beleggen, maar door een gebrek aan voldoende informatie durft een grote groep spaarders toch nog altijd niet in aandelen of andere financiële producten te investeren.

De lage rente en de aanhoudende klim van de aandelenmarkten hebben steeds meer spaarders er de voorbije maanden toe aangezet om in aandelen te stappen. De Belgische grootbanken hadden die trend vorige maand al aangegeven en ook een nieuwe rondvraag van de bankenkoepel Febelfin leert dat de beurs steeds minder taboe wordt bij het grote publiek.

Omdat het klassieke spaarboekje nauwelijks nog wat oplevert, kiezen vier op de tien Belgen vandaag al voor andere financiële producten, leert de enquête die het onderzoeksbureau Indiville uitvoerde in opdracht van Febelfin. De populairste beleggingsproducten zijn beleggingsfondsen (51 procent) en het aanvullend pensioen (49 procent). Verzekeringsproducten (43 procent) en aandelen van beursgenoteerde bedrijven (35 procent) vervolledigen de top vier.

29% kandidaat-beleggers met informatietekort Bijna een derde van de Belgen wil wel, maar durft niet te beleggen omdat ze daar te weinig informatie over hebben.

Club Beleg

Maar nog opvallender is dat bijna een derde (29 procent) zegt wel te willen beleggen, maar dat niet doet omdat er te weinig informatie is. Ook het risico op verlies of het gebrek aan genoeg kapitaal om te investeren worden aangehaald als argument om niet te beleggen.

De beurs, dat spreekt tot de verbeelding. Maar hoe werkt het precies?

Vooral bij jongeren wordt het gebrek aan kennis aangehaald als reden om niet te beginnen met beleggen. Daarom start Febelfin samen met Assuralia, de sectororganisatie van de Belgische verzekeraars, de informatiecampagne Club Beleg. Daarbij worden een aantal bekende Vlamingen als Kamal Kharmach en Leen Dendievel ingeschakeld om extra uitleg te geven via de sociale media.

De focus ligt daar op 'start-to-invest', klinkt het: onder begeleiding van je bankier of verzekeraar je eerste stappen op de beurs wagen. Voor informatie en advies over beleggen richten mensen zich in de eerste plaats tot hun bankier of verzekeraar, leert de rondvraag.

Financiële instellingen spelen steeds nadrukkelijker in op de groeiende beleggersappetijt van de Belg.

Duurzaamheid

Nog een opvallende conclusie uit de rondvraag van Febelfin is dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in beleggen, omdat dat hen in theorie een mooier rendement kan opleveren. Zo'n 41 procent van de mensen die werden bevraagd zet dat rendement bovenaan op de prioriteitenlijst, terwijl slechts 26 procent van de respondenten duurzaamheid het belangrijkste criterium vindt. Jongere spaarders hechten daar wel meer belang aan.