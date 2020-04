Belg wordt bestuurder bij Rabobank

'We zien de komst van Pensaert als een solide aanvulling', stelt Ron Teerlinck, de voorzitter van de raad van commissarissen van de coöperatieve Nederlandse bank. 'Hij heeft diepgaande ervaring in (raden van bestuur in) de financiële sector en internationale kapitaalmarkten. Als commissaris zal hij in staat zijn de juiste vragen te stellen en leden van de groepsdirectie uit te dagen.'

Dealmaker

Pensaert was in een vorig leven financieel directeur van Carestel. Sinds hij bij de cateraar vertrok, was hij actief als dealmaker bij de zakenbanken Lazard en Leonardo, waar de familie Frère een van de referentieaandeelhouders was. Hij leidde ook enkele jaren de zakenbankpoot van de Spaanse financiële groep Alantra, die zowel actief is in advies bij fusies en overnames als in vermogensbeheer. Die bank streek enkele jaren geleden onder zijn impuls neer in ons land. Het Belgische kantoor wordt geleid door Wim Goossens (ex-BNP Paribas Fortis, ex-ABN AMRO).