Belgen krijgen zitje in raad van bestuur Euroclear

Het in Brussel gevestigde Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel.

De Belgische investeerders in Euroclear krijgen binnenkort een vertegenwoordiger in de raad van bestuurder van de effectenreus. Ze bezitten voortaan bijna 9,2 procent van de aandelen.

Zeven Belgische investeerders hebben de jongste maanden een belang van bijna 9,2 procent opgebouwd in de effectenreus Euroclear. Het gaat om de verzekeraars AG (een onderdeel van Ageas), Belfius Insurance, Federale Verzekering en Ethias. Aan publieke zijde gaat het om de investeringsmaatschappijen FPIM (federaal), PMV (Vlaanderen) en SRIW (Walloniƫ). Ze kochten aandelen van bestaande aandeelhouders.

Het Belgische consortium groeide uit tot de op twee na grootste aandeelhouder van Euroclear, na de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9%) en de Amerikaanse beurzenuitbater Intercontinental Exchange (9,85%). Dankzij dat belang krijgen de Belgische investeerders straks een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de in Brussel gevestigde effectenreus. Wie in hun naam bestuurder wordt, is nog niet uitgemaakt.

Onmisbare schakel

Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Als 'boekhouder van de beurs' ziet de groep erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. Tegelijk staat het bedrijf in voor de bewaargeving van effecten. Euroclear wordt geleid door de Belgische Lieve Mostrey.