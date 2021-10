Belgen lenen recordbedrag van 50 miljard voor aankoop woning

De aanhoudende stijging van de vastgoedprijzen heeft tot gevolg dat de gezinnen steeds meer moeten lenen om een woning te kopen of te (ver)bouwen.

'Het jaar 2021 is de derde grand cru op rij voor de hypotheekmarkt', zegt Jo Swyngedouw, hoofd van het departement financiële stabiliteit van de Nationale Bank. 'De productie van nieuwe hypothecaire kredieten is gestegen naar 50 miljard euro op jaarbasis.'

De kopers van een woning moeten almaar grotere bedragen ontlenen omdat vastgoed duurder wordt. De prijzen van residentieel vastgoed stegen in het eerste halfjaar met ruim 7 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar, blijkt uit cijfers van Statbel. Bovendien kopen meer Belgen een tweede of derde woning als investering.

Het gevolg is dat de schuldgraad van de gezinnen toeneemt. Maar de Nationale Bank maakt zich voorlopig geen grote zorgen. Swyngedouw noemt de schuld van de gezinnen 'beheersbaar'. Er zijn heel weinig gezinnen die hun woonkrediet niet kunnen terugbetalen. Het percentage achterstallige hypothecaire kredieten daalde in september naar 0,7 procent, tegenover 0,9 procent in september vorig jaar.

Betaalbaarheid

De aanhoudende stijging van de vastgoedprijzen en de strengere richtlijnen van de Nationale Bank voor de banken doen de vraag rijzen of vastgoed nog betaalbaar is voor jongeren die een eerste woning willen kopen. De algemene regel is dat het woonkrediet maximaal 90 procent van de waarde van de woning mag bedragen. Maar voor gezinnen die een eerste woning kopen, mag een bank voor 35 procent van de kredieten meer dan 90 procent uitlenen.

'De cijfers voor 2020 en de eerste helft van 2021 tonen aan dat ons beleid het tweeledige doel bereikt', onderstreepte Swyngedouw. 'Het aandeel van de risicovolle leningen (meer dan 90 procent van de waarde van de woning) is significant gedaald. Bovendien is de toegang tot krediet voor solvabele ontleners gevrijwaard.'

Swyngedouw voegt eraan toe dat de toegang van jongeren tot hypothecair krediet verzekerd is. 'Het aandeel van de jonger dan 35-jarigen is stabiel gebleven rond 35 procent. De banken hebben de mogelijkheid om voor 35 procent van de kredieten meer dan 90 procent uit te lenen niet volledig opgebruikt. Ze hebben dus nog marge om jongeren nog beter te bedienen.'

Overwaardering

Ook de richtlijnen van de Europese bankautoriteit over de schatting van de waarde van vastgoed bemoeilijken volgens Swyngedouw niet de toegang tot hypothecaire kredieten. 'Banken kunnen interne statistische modellen gebruiken. Ze zijn dus niet verplicht een beroep te doen op schatters en daarom zijn er ook geen bijkomende kosten voor de consumenten. De meeste banken gebruiken interne modellen.'

Een duidelijk verschil tussen de prijs van de akte en de waardering op basis van het statistisch model van de bank betekent niet dat de koper het verschil met bijkomende eigen middelen moet overbruggen om een lening te krijgen, signaleert Swyngedouw. Hij verwijst naar de mogelijkheid voor banken om voor 35 procent van de kredieten meer dan 90 procent van de waarde uit te lenen.