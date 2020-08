Belgen op twee na grootste aandeelhouder effectenreus Euroclear

Zeven Belgische investeerders hebben een belang van 7,1 procent opgebouwd in de effectenreus Euroclear. De participatie kan nog klimmen tot ongeveer 8,5 procent. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

De zeven leden van het Belgische consortium werken al meer dan een half jaar aan een verankering van Euroclear in ons land. Het gaat om vier verzekeraars en drie overheidsinvesteerders. De verzekeraars zijn AG (een onderdeel van Ageas), Belfius Insurance, Federale Verzekering en Ethias. Aan publieke zijde gaat het om de investeringsmaatschappijen FPIM (federaal), PMV (Vlaanderen) en SRIW (Wallonië). Zowel Belfius (volledig) als Ethias (voor driekwart) zijn in overheidshanden.

Hun gezamenlijke belang bedraagt voortaan 7,1 procent, waarvan bijna de helft van FPIM is. Voor de plannen van het consortium bekend raakten, had de federale overheid via haar financiële arm al 2,6 procent van Euroclear in handen.

De leden van het consortium kochten aandelen van enkele bestaande aandeelhouders. Hoeveel ze daarvoor op tafel legden, is niet bekend. In de wandelgangen circuleerde de jongste jaren een waardering van 5,5 à 5,7 miljard euro voor Euroclear, maar mogelijk is dat bedrag naar beneden gedrukt door de coronacrisis. Tegen die niet officiële waardering zou het belang van het consortium 390 à 405 miljoen waard zijn.

Op twee na grootste

Met 7,1 procent wordt het consortium de op twee na grootste aandeelhouder van Euroclear, na de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9%) en de Amerikaanse beurzenuitbater Intercontinental Exchange (9,85%), maar voor de Amerikaanse zakenbank JPMorgan (5,7%). De Belgen zouden ook het Chinese staatsfonds Safe voorbijsteken, dat een belang van 4,26 procent opbouwde in het financiële bedrijf.

Volgens onze informatie kan het Belgische belang nog groeien tot ongeveer 8,5 procent. Het is voorlopig wel onduidelijk op welke termijn dat kan. Euroclear heeft in totaal meer dan honderd aandeelhouders, waaronder veel internationale banken en beurshuizen.

Als 'boekhouder van de beurs' ziet Euroclear erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen.

Voor de verzekeraars is een dividendbetaler als Euroclear een ideale belegging nu de rente op overheidsobligaties laag blijft. Voor de publieke investeerders is het een investering voor de lange termijn in de strategisch belangrijke financiële infrastructuur van ons land. Samen met het bankennetwerk Swift is Euroclear een cruciale pilaar voor de positie van Brussel als financieel centrum.

Boekhouder van de beurs

Het in Brussel gevestigde Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Als 'boekhouder van de beurs' ziet de groep erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. Tegelijk staat het bedrijf in voor de bewaargeving van effecten. Euroclear wordt geleid door de Belgische Lieve Mostrey.

239 miljoen Transacties Euroclear wikkelde vorig jaar 239 miljoen transacties af en bewaarde voor 31.400 miljard euro aan effecten.

Euroclear bewaarde eind vorig jaar voor 31.400 miljard euro aan effecten en wikkelde 239 miljoen transacties af. In 2019 klommen de inkomsten van de groep met 8 procent naar 1,43 miljard euro en steeg de brutobedrijfswinst (ebitda) met een vijfde naar 709 miljoen euro. De nettowinst ging met een derde de hoogte in naar 431 miljoen.