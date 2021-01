Belgen sloten een vijfde minder kredieten af in 2020

De Belgen leenden fors minder door de coronacrisis en het uitdoven van de woonbonus. Het aantal wanbetalingen ging achteruit dankzij de opties om terugbetalingen te pauzeren.

Dat het aantal nieuwe hypotheekleningen in 2020 lager zou uitkomen, stond in de sterren geschreven. Eind 2019 was er een rush op de woningenmarkt door het aflopen van de fiscaal voordelige woonbonus in Vlaanderen. Daardoor zakte het aantal woonleningen in 2020 met 14,8 procent.

Een heel slecht jaar was 2020 niet, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Met 411.584 dossiers werd meer geleend dan in 2017 en 2018. De ontleende bedragen stegen vorig jaar ook: het mediaan kredietbedrag lag met 108.170 euro ruim 8 procent hoger dan in 2019

Consumptiekredieten

In totaal werden een vijfde (-17,8%) minder nieuwe consumenten- en hypothecaire kredieten toegekend dan in 2019. Dat ook de consumptiekredieten achteruitgingen, is te wijten aan coronamaatregelen zoals de sluiting van de winkels en het beperken van verplaatsingen. Tijdens de lockdown in april zakte het aantal leningen op afbetaling en kredietopeningen met 70 procent. In de zomermaanden was er een beperkt herstel.

Opmerkelijk is dat de verkopen op afbetaling wel de hoogte ingingen. Handelaars openden 77.098 nieuwe contracten, een stijging met 7,6 procent.

Voor de banksector is de daling van het aantal nieuwe kredieten slecht nieuws. Door de dalende rente zijn de marges voor de banken fors gezakt. Ze probeerden dat de voorbije jaren te counteren door grotere volumes, maar dat is in 2020 niet gelukt.

Wanbetalingen

-6,3% Wanbetalers Het aantal wanbetalers zakte met 6,3 procent door de mogelijkheden om leningen te pauzeren.

Het aantal wanbetalers nam vorig jaar een forse duik van 6,3 procent tot 315.165. Samen zijn die goed voor 452.890 wanbetalingen (-7,3%). Het aantal kredieten waarvoor het eerst een schijf niet werd betaald, zakte zelfs met 18 procent.