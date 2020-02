België heeft zicht op 300 miljoen BNP Paribas-dividenden

Op groepsniveau deed BNP Paribas het vorig jaar wel beter dan analisten hadden voorspeld. Met de zakenbankpoot en de niet-Europese dochters als belangrijkste groeimotoren, zag de tweede grootste bank van de eurozone haar nettowinst in 2019 met 8,6 procent de hoogte ingaan tot 8,17 miljard euro. Dat is bijna een miljard meer dan wat analisten in het vooruitzicht hadden gesteld.

Vooral in de laatste drie maanden van het jaar ging de winst fors de hoogte in. Omdat de marktomstandigheden in het vierde kwartaal van vorig jaar veel gunstiger waren dan in dat van 2018 - de inkomsten in de marktenzalen stonden toen zwaar onder druk - zag BNP Paribas zijn nettowinst over die periode met 28,2 procent de hoogte ingaan naar 1,85 miljard euro.