België verdient Fortis-redding bijna terug

De deals rond het Fortis-dossier brachten België sinds de financiële crisis bijna 10 miljard euro op. Dat is bijna evenveel als wat de federale regering in de bank investeerde bij de redding van de financiële groep.

Ons land bezit daarbovenop een pakket BNP Paribas-aandelen, maar zit met een fikse papieren minwaarde op dat belang.

Wat voorafging

Eind september 2008. De financiële tsunami treft België midscheeps. De federale regering en de gewestregeringen snellen 's lands grootste financiële instellingen te hulp. Twaalf jaar nadien is de globale balans - los van Dexia - licht positief. En ook in het Fortis-dossier komt het evenwicht dichterbij. Een overzicht.

De federale regering nationaliseert Fortis Bank België in 2008. Ze trekt daar 9,4 miljard euro voor uit. Kort nadien verkoopt ze 75 procent van Fortis Bank aan BNP Paribas voor 8,25 miljard euro. België krijgt in ruil 121,2 miljoen aandelen BNP Paribas en behoudt een kwart van Fortis Bank (nu BNP Paribas Fortis). Parallel zetten België, BNP Paribas en de Fortis-holding Royal Park Investments op om de rommelkredieten van Fortis Bank te beheren. De overheid pompt er 740 miljoen euro in.

Opbrengsten

Wat bracht de redding van Fortis tot nu toe op? De dividenden van BNP Paribas (inclusief de uitkering over 2019) brachten 2,75 miljard euro in het laatje, en die van BNP Paribas Fortis 213 miljoen. De 'bad bank' van Fortis keerde België in totaal 364 miljoen euro uit.

De federale regering verkocht de afgelopen jaren ook verschillende belangen gelinkt aan de Fortis-deal. In 2013 gingen zowel de resterende aandelen van BNP Paribas Fortis als de portefeuille rommelkredieten van Royal Park de deur uit. Dat bracht respectievelijk 3,25 miljard en 1 miljard euro op, met meerwaarden van 900 miljoen en 260 miljoen euro.

7,7% Belang België heeft nog een participatie van 7,7 procent in BNP Paribas.

Midden 2017 bouwde de federale regering ook voor het eerst haar belang in BNP Paribas af van 10,3 naar 7,7 procent. Dat bracht 2,03 miljard euro in het laatje. Bij nader inzien de perfecte timing, want BNP Paribas noteerde toen rond zijn hoogste niveau sinds de financiële crisis. Sindsdien daalde de koers fors.

De federale overheid werd ook jarenlang vergoed voor de staatswaarborgen die ze verleende aan BNP Paribas Fortis en Royal Park. In totaal stroomde 192 miljoen euro richting Wetstraat.

De (voorlopige) balans

Als men al die opbrengsten optelt, bedraagt het totaal 9,8 miljard euro. Twaalf jaar na de initiële investeringen heeft de federale regering dus zicht op een positieve uitkomst.

Daar houdt het niet bij op, want België bezit nog 96,23 miljoen aandelen BNP Paribas. Tegen de slotkoers van woensdag was dat pakket 4,77 miljard euro waard. Dat lijkt een fors bedrag, maar het is wel fors minder dan de 6,54 miljard die de aandelen waard waren in 2008-2009. 'Zie het als de aankoop van een kasteel en de bijbehorende gronden. Via de verkoop van de gronden en van de inboedel heb je je investering al terugverdiend. Het kasteel zelf is minder waard dan voordien, maar zal toch nog geld opbrengen', schetst een waarnemer het.

Kanttekening

Bij het Fortis-verhaal hoort een belangrijke kanttekening. België is zijn grootste bank kwijt en voor de zoveelste keer verdween een belangrijk beslissingscentrum naar het buitenland.

De lichten staan voorlopig op groen in de vier grote Belgische reddingsdossiers. Maar er is nog een zwaard van Damocles - en geen kleintje: Dexia.

BNP Paribas was de enige partij die het aandurfde om midden in de financiële storm Fortis over te nemen, maar haalde de buit aan heel gunstige voorwaarden binnen. Het geniet er met volle teugen van: getuige de bijna 4 miljard euro aan uitzonderlijke dividenden die de Belgische bank naar Parijs versaste.

Lichten op groen, maar...

De lichten staan voorlopig op groen in de vier grote Belgische reddingsdossiers. De redding van KBC draaide positief uit voor de federale regering (en voor Vlaanderen). Wat Fortis betreft, is het evenwichtspunt bijna bereikt. Belfius is nu fors meer waard dan bij de nationalisatie in 2011 en keerde al 1,1 miljard euro aan dividenden uit. Bij de verzekeraar Ethias is de turnaround een feit.