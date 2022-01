Belgische Baloise-CEO zet na kankerdiagnose stap opzij

In het persbericht wordt beklemtoond dat de prognose van herstel na de behandeling en chirurgie goed is.

De Winter is een van de invloedrijkste Belgische CEO's in het buitenland. Baloise telt 7.700 werknemers en is op de beurs 7,2 miljard Zwitserse frank (6,9 miljard euro) waard. In 2019 tekende de 55-jarige Antwerpenaar in eigen land voor de overname van Fidea.