Belgische ING-bankiers willen helderheid over IT-besognes

De werknemers van ING België vragen de directie meer uitleg over mogelijke werkachterstanden door IT-problemen. 'We willen niet meemaken wat in Nederland is gebeurd.'

De Nederlandse bankreus ING heeft er een heuse horrorweek op zitten. Dinsdag nog trof de bank een recordschikking van liefst 775 miljoen euro om strafrechtelijke vervolging in een reeks witwaszaken af te kopen. Volgens het Nederlandse gerecht ondernam ING jarenlang nauwelijks wat om verdachte geldstromen op te sporen en te melden, waarmee ze de lokale antiwitwaswetgeving overtrad.

Vrijdag bracht de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad dan weer een intern document aan het licht waaruit blijkt dat de groep met 'onverantwoord grote' automatiseringsproblemen in zowel Nederland als België. Mede als gevolg van dat bericht krijgt het aandeel ING vandaag een oplawaai van meer dan 6 procent op de beurs van Amsterdam.

Zwakke score voor België

Vooral ING België komt zwak uit die interne doorlichting. De bank kijkt na hoe performant de IT-systemen zijn op zeven verschillende domeinen, zoals bijvoorbeeld identiteitsbeheer, cyberveiligheid, infrastructuur of oplossingsgericht management.

Op een interne score van 1 tot 4, waarbij 1 de ideale situatie is, scoorde ING België begin dit jaar hoger dan 3 - voor bescherming tegen cybercrime was de score toen bijvoorbeeld 3,5 procent. Sindsdien is de situatie wel verbeterd, maar met een score van 2,5 procent eind juli lijkt er toch nog veel werk voor de boeg.

In een reactie ontkent ING dat de Belgische dochter met grote IT-problemen kampt. 'In de presentatie geven we cijfers weer van onze eigen, interne risicometing', geeft woordvoerster Joëlle Neeb mee. 'Daarbij is onze eigen beoordeling bewust strenger dan de eisen van de toezichthouder, zodat we daar ruim binnen blijven.'

'Puntjes op de i'

Maar die uitleg kan het personeel van de Belgische bank niet helemaal geruststellen. De vakbonden hebben de directie meer uitleg gevraagd over wat er nu precies aan de hand is en hoe ze denkt de problemen op te lossen. Volgende week moet daar al informeel overleg over plaatsvinden.

'We geloven voor alle duidelijkheid niet dat de werking van de bank vandaag enig risico loopt. Maar het is tijd dat de directie de puntjes op de i zet en ons vertelt wat voor haar de prioriteiten zijn in de hervormingen die ze nu doorvoert.' In het kader van de ambitieuze reorganisatie die ING twee jaar terug lanceerde, is de bankgroep vandaag volop bezig om het Belgische en het Nederlandse IT-systeem met elkaar te laten samensmelten.

'Bij zo'n operaties heb je natuurlijk altijd kinderziektes', geeft een andere bron mee. 'Maar als de bedrijfsvoering in het gedrang dreigt te komen, zit je toch met een heel ander verhaal.'

'We willen vooral niet meemaken wat er deze week in Nederland is gebeurt,' zegt een andere vertegenwoordiger. 'Om de regelgeving strikt te volgen en alles goed te laten draaien heb je degelijke systemen en voldoende mensen nodig. Dat ING in Nederland een monsterschikking moest treffen, is deels te wijten aan het feit dat de betrokken diensten onvoldoende bemand waren. Die bezetting begint stilaan ook een aandachtspunt te worden in België. '

Rem op automatisering

De timing van het lek is wel opmerkelijk. Nog maar een week geleden kondigde ING aan dat zowel het Belgische hoofd IT Johan Kestens als zijn Nederlandse collega Peter Jacobs het bedrijf zouden verlaten. Al heeft dat vertrek volgens Jacobs niets te maken met het interne rapport. In een gesprek met het Nederlandse persagentschap ANP liet Jacobs wel verstaan dat de situatie in het interne rapport wat werd 'overdreven om managers aan te sporen hun best te doen'.

Maar in combinatie met de Nederlandse monsterschikking betekent het uitgelekte IT-rapport wel een flinke blamage voor topman Ralph Hamers. Sinds die vijf jaar terug CEO werd van ING doet die er alles aan om zijn bedrijf in de markt te zetten als het digitale haantje-de-voorste van de banksector. Maar daarbij krijgt hij vaak de kritiek dat hij daarbij te voortvarend te werk gaat.