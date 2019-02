Belgische banken lanceren duurzaamheidslabel

Met een nieuw kwaliteitslabel voor duurzame financiële diensten pakken de Belgische banken naar eigen zeggen met een Europese primeur uit. Al blijkt niet iedereen in de branche daar even wild van.

Febelfin, de koepel van de Belgische banken, heeft alleszins het juiste moment gekozen om zo’n duurzaamheidslabel voor financiële diensten en beleggingen voor te stellen.

Maar ook voor de klimaatmarsen de headlines domineerden zijn steeds meer mensen belang beginnen te hechten aan duurzaam ondernemerschap en milieuvriendelijk ondernemen, zegt Karel Van Eetvelt, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin. ‘De vraag naar duurzame financiële producten ging de voorbije jaren fors de hoogte in.'

'In vijf jaar tijd gingen de volumes maal drie. In 2013 was in België 7 miljard euro geïnvesteerd in duurzame beleggingsproducten. Eind 2017 was dat al meer dan 24 miljard euro.’

Alleen is het niet altijd even duidelijk of de producten die als ‘duurzaam’ in de markt worden gezet, dat effectief zijn. Het kan dat de ene vermogensbeheerder kernenergie als een groene energiebron beschouwt, terwijl een investering in die sector voor een andere een stap te ver is.

Het nieuwe duurzaamheidslabel is net bedoeld om beleggers meer houvast te bieden. ‘Met deze norm hebben we een aantal minimumvereisten vastgelegd waaraan een financieel product moet voldoen om als duurzaam te worden bestempeld.' Daarbij gaat het om meer dan enkele omstreden sectoren of bedrijven uitsluiten, benadrukt Tom Van den Berghe, duurzaamheidsmanager bij Febelfin.

‘De instellingen die een belegging of een ander financieel product met dit kwaliteitslabel willen verkopen, moeten aan meerdere criteria voldoen. Ze moeten een duurzame strategie hanteren. Bedrijven die bekend staan als corrupt of die belastingen ontduiken worden gemeden, net als ondernemingen die actief zijn in schadelijke sectoren zoals tabak, kernenergie of steenkool. Al die gegevens moeten duidelijk in de productfiches vermeld zijn.’ Febelfin verwacht dat tegen deze herfst 150 producten het nieuwe label opgekleefd kunnen krijgen.

Opmerkelijk is wel dat bedrijven die aardolie en -gas produceren niet worden uitgesloten. Voor omstreden schaliegasbedrijven bestaat er nog een overgangsmaatregel tot eind 2020. Voor sommige financiële spelers, zoals de ethische bank Triodos, is dat reden genoeg om het kwaliteitslabel van de Belgische banken niet te onderschrijven. ‘De kwaliteitsnorm heeft zijn voordelen,’ geeft topman Thomas Van Craen van Triodos België toe.

‘Maar de lat ligt te laag, zeker als je weet dat duurzame beleggingsproducten ondanks hun opmars nog steeds maar 10 procent van de markt vertegenwoordigen. Als we tegen 2050 CO2-neutraal willen zijn, leert zelfs de snelste berekening dat de meeste olie en gas die nu nog in de grond zitten daar moeten blijven’, zegt Van Craen.

Geen engagement

Banken en grote investeerders die wel aan boord van grote oliereuzen blijven, merken vaak op dat ze die bedrijven zo meer onder druk kunnen zetten om een meer duurzame strategie uit te stippelen. Maar daar heeft Van Craen weinig vertrouwen in. 'Ook met Triodos hebben we jarenlang aangestuurd op extra engagementen van olie- en gasbedrijven, maar uiteindelijk spanden ze zich toch te weinig in. Daarop hebben we al jaren geleden besloten ons helemaal uit die sector terug te trekken.'

