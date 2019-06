'Belgische banken lonken naar klanten Nagelmackers'

Bank Nagelmackers is 27 miljoen euro in het rood gegaan na een jaar vol strategische koerswijzigingen. Maar dat schrikt potentiële kopers blijkbaar niet af, zegt CEO Tim Rooney.

Moordende concurrentie, een Chinese aandeelhouder die al zijn kernactiviteiten in de ramsj moet zetten en turbulente marktomstandigheden die het businessmodel overhoop halen: Bank Nagelmackers heeft er een allesbehalve makkelijk jaar op zitten. De middelgrote bank dook vorig jaar zelfs 27,4 miljoen euro in het rood, leert het recentste jaarverslag. Het jaar voordien boekte de groep nog ruim 17 miljoen euro winst.

Maar dat knaagt niet aan het relativeringsvermogen van Tim Rooney, de Brit die een jaar geleden aan boord werd gehaald als CEO van Nagelmackers. ‘Operationeel, dus zonder rekening te houden met uitzonderlijke factoren, draaiden we vorig jaar 3,2 miljoen euro winst’, nuanceert hij de jaarcijfers. ‘Ik heb ooit bij Deutsche Bank gewerkt. Daar zat ik geregeld aan de vergadertafel met Christian Sewing, de huidige topman. Als ik zie wat voor een gigantisch werk hij voor de boeg heeft, vind ik dat mijn job bij Bank Nagelmackers nog best meevalt.’

Wat verklaart dat grote nettoverlies?

Tim Rooney is net een jaar CEO van Bank Nagelmackers.



Tim Rooney: ‘De kosten die gelinkt zijn aan onze recente strategiewijziging. Onder mijn voorganger was Nagelmackers de richting wat uit het oog verloren. In de eerste maanden vroegen werknemers me soms wat nu precies de strategie van de bank was, dat was hen compleet onduidelijk geworden. De vorige CEO, Dashu Zu, wilde een ‘universele bank’ uitbouwen met zo veel mogelijk verschillende financiële diensten. Maar met onze omvang kunnen we daarmee niet de concurrentie met de vier grootbanken aan- gaan.’

‘Intussen focussen we op waar we altijd goed in zijn geweest: private banking, diensten voor vermogende klanten, en vermogensbeheer. Voor die strategiewijziging heb ik een driejarenplan uitgestippeld, waarvan we de kosten vorig jaar op ons hebben genomen.’

Als gevolg daarvan is het aantal personeelsleden vorig jaar met zo’n 10 procent gedaald naar 471.

Rooney: ‘De ‘underperformers’, de personeelsleden die hun doelstellingen niet haalden, hebben we er uitgehaald. Tegelijk is een deel van het personeel in de regeling voor vervroegd vertrek gestapt. Ik verwacht dat het personeelsbestand de komende maanden nog licht daalt, onder meer door die vertrekregeling.’

‘We hebben vorig jaar ook een tiental kleinere kantoren gesloten. Zonder jobverlies. De mensen die daar werkten, hebben we overgeplaatst naar bestaande vestigingen. We evalueren ons netwerk voortdurend. Al kan ik niet garanderen dat sluitingen kunnen blijven gebeuren zonder banenverlies.’

Anbang, uw Chinese hoofdaandeelhouder, verkocht eerder dit jaar al de verzekeraar Fidea. Alles wat u me vertelt, wijst erop dat u Bank Nagelmackers klaarstoomt voor een verkoop.

Rooney: ‘De bank opruimen om meteen door te verkopen is niet opdracht die ik heb gekregen. Toen ik een jaar geleden CEO werd, moest ik de winstgevendheid opkrikken en Nagelmackers weer op de rails zetten. Daar beginnen we de eerste resultaten van te zien, want we hebben een sterk eerste kwartaal achter de rug. Het tweede was door de marktomstandigheden wat minder, maar we blijven ervan uitgaan dat we dit jaar weer met winst kunnen afsluiten.’

Als CEO bent u ongetwijfeld al gecontacteerd door geïnteresseerde kopers.