Belgische banken niet tuk op Apple Pay

Apple Pay mag dan wel een hit zijn bij de klanten van BNP Paribas Fortis, de andere Belgische grootbanken hebben weinig zin om met Apples mobiele betaaldienst aan de slag te gaan.

Sinds BNP Paribas Fortis eind november als eerste in België uitpakte met Apple Pay, blijkt de mobiele betaaldienst van de Amerikaanse techreus opvallend goed aan te slaan. Eind april, dus vijf maanden na de lancering, registreerde de bank al 215.500 gebruikers van Apple Pay, dat klanten toelaat met hun iPhone of slimme polshorloge te betalen in de winkel. Daarmee zit de groep naar eigen zeggen voor op schema.

BNP Paribas Fortis was aanvankelijk de exclusieve partner voor Apple Pay in ons land. Sinds april kunnen ook andere financiële spelers in zee gaan met Apple. Maar de sterke cijfers bij BNP Paribas Fortis kunnen blijkbaar niet inspireren. Geen enkele andere Belgische grootbank voelt zich geroepen Apple Pay aan te bieden, leert een rondvraag.

Geen concrete plannen

Hoewel ING deze week nog aankondigde in Nederland met de service te beginnen, liggen volgens een woordvoerster geen concrete plannen op tafel om dat ook te doen in België. ‘Al blijven we de situatie op de voet volgen.’

Een gelijkaardige boodschap krijgen we te horen bij Belfius. ‘We volgen de trends in de Belgische markten en nemen in functie daarvan een beslissing.’ KBC van zijn kant laat weten dat het altijd naar nieuwe opportuniteiten uitkijkt. ‘Maar wat ons betreft zit Apple Pay er voor 2019 niet aan te komen.’

Argenta zegt vast te willen houden aan zijn beleid van ‘gratis voor iedereen’. ‘Als we de service toch aanbieden, dan moet de klant betalen en dat strookt niet met ons gratis aanbod van betaaldiensten. Of Argenta moet de kosten op zich nemen. Dat zou het gratisverhaal op termijn in gedrang kunnen brengen en wordt dus niet overwogen.’

Zware voorwaarden

Dat de meeste grootbanken nogal huiverig staan tegenover een samenwerking komt vooral door Apple zelf, valt te horen in bankierskringen. Vanuit zijn dominante positie legt het Amerikaanse technologiebedrijf potentiële partners volledig zijn eigen voorwaarden op. Wie zich daar niet naar plooit, doet niet meer mee. ‘De naam Apple Pay is goed gekozen’, grapt een bankier. ‘Het komt er voor ons inderdaad steevast op neer dat we Apple flink moeten betalen.’

De typische Apple Pay-klant blijkt een man tussen 18 en 45 jaar, leert navraag bij BNP Paribas Fortis. Early adopters, mensen die er als de kippen bij waren om de mobiele bankenapps te omarmen en die vandaag nog intensief gebruiken. Maar net dat blijkt een van de redenen waarom andere financiële spelers niet popelen om met Apple in zee te gaan.

‘Klanten blijven massaal onze app downloaden, maar we stellen vast dat dat meer en meer gebeurt vanuit Googles Android-besturingssysteem dan vanuit dat van Apple’, zegt een ingewijde. ‘Nu de digitalisering van onze bankdiensten breder wordt gedragen, zijn het vooral mensen met een Android-toestel die onze apps downloaden. Apple stagneert wat, wellicht omdat zijn gebruikers die digitale klik eerder hebben gemaakt. Vergeet niet dat we in België zelf al betaalapps hebben uitgewerkt, zoals die van Payconiq en Bancontact, die steeds meer worden gebruikt.’

Bankenbestormers

Wel overstag gingen de ambitieuze mobiele banken die een deel van de markt van de tradtionele spelers willen inpalmen. Belgische klanten van de snelgroeiende Britse smartphonebank Revolut kunnen sinds deze week ook met Apple Pay betalen, en ook andere ‘neobanks’ zoals N26, Monese en Bunq kondigden aan dat ze die service aanboden.